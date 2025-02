Ein jun­ger Mann sorg­te am Mitt­woch­abend in Gmun­den für Auf­re­gung: Zunächst ran­da­lier­te er am Klos­ter­platz, dann atta­ckier­te er eine Frau mit einem Stock. Die Poli­zei konn­te den Ver­däch­ti­gen rasch fassen.

Wutanfälle in der Innenstadt

Am 5. Febru­ar 2025 gegen 18:15 Uhr ging eine Mel­dung bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Gmun­den ein. Ein Mann hat­te laut schrei­end meh­re­re Müll­ton­nen und ein abge­stell­tes Moped am Klos­ter­platz umge­sto­ßen. Kurz dar­auf mel­de­te eine Frau, dass sie in der Georg­stra­ße von einem Unbe­kann­ten mit einem Stock atta­ckiert wor­den sei.

Polizei fasst Verdächtigen

Dank über­ein­stim­men­der Zeu­gen­be­schrei­bun­gen konn­te die Poli­zei rasch fest­stel­len, dass es sich in bei­den Fäl­len um den­sel­ben Täter han­del­te. Im Zuge einer sofort ein­ge­lei­te­ten Fahn­dung wur­de der 19-jäh­ri­ge Ver­däch­ti­ge aus dem Bezirk Gmun­den in der Nähe des zwei­ten Tat­orts angetroffen.

Festnahme nach Widerstand

Als die Beam­ten den Mann anspra­chen, reagier­te er sofort aggres­siv und beschimpf­te die Poli­zis­ten. Auf­grund sei­nes reni­ten­ten Ver­hal­tens wur­de er fest­ge­nom­men. Der 19-Jäh­ri­ge wird nun der Staats­an­walt­schaft Wels angezeigt.

