Am Sams­tag, dem 22. Febru­ar 2025 fällt um 9:30 Uhr im Strand­bad Unter­see in Bad Goi­sern der Start­schuss zum 7. Hall­stät­ter­see Eis­schwim­men und zugleich zu den Öster­rei­chi­schen Meis­ter­schaf­ten im Eisschwimmen.

Bis dahin lau­fen die Vor­be­rei­tun­gen auf Hoch­tou­ren. Vom Ver­an­stal­ter, der Goi­se­rer Was­ser­ret­tung wur­de bereits eigens ein 25 m‑Wett­kampf­ecken-Becken mit fünf Bah­nen im See errich­tet. Die­ses bie­tet bes­te Trai­nings­be­din­gun­gen und steht ab sofort allen ange­mel­de­ten Teil­neh­mern und Eis­schwimm-Inter­es­sier­ten zum Trai­nie­ren zur Ver­fü­gung – aller­dings aus­drück­lich auf eige­ne Ver­ant­wor­tung. Aus Sicher­heits­grün­den wird emp­foh­len, nur bei bes­ter Gesund­heit und in Beglei­tung zu trai­nie­ren. Nach Vor­anmel­dung kann bei Ver­füg­bar­keit auch die mobi­le Sau­na (www.saunafassl.at) vor Ort benutzt werden.

Am Start für die Distan­zen 50, 100, 250, 400, 500 und 1.000 Meter sind über 100 Schwim­mer aus 13 Natio­nen. Erwar­tet wer­den eini­ge pro­mi­nen­te Grö­ßen der öster­rei­chi­schen und inter­na­tio­na­len Eis­schwimm-Eli­te sowie zahl­rei­che hei­mi­sche Schwimm­sport­ler. Die Zuschau­er dür­fen sich daher auf sehr span­nen­de und hoch­ka­rä­tig besetz­te Wett­kämp­fe freu­en. Aktu­ell hat der Hall­stät­ter­see eine Was­ser­tem­pe­ra­tur von 4,6 Grad. Bleibt die Was­ser­tem­pe­ra­tur wie pro­gnos­ti­ziert unter 5 Grad, so wird der Bewerb regel­kon­form als Eis­schwim­men gewer­tet, bei wär­me­ren Tem­pe­ra­tu­ren gilt es als Win­ter­schwim­men. In jedem Fall wird der Hall­stät­ter­see am Wett­kamp­tag einem bro­deln­den Kes­sel gleichen.

Die Ath­le­ten wer­den am Vor­abend der Ver­an­stal­tung bei einer Pas­ta-Par­ty begrüßt. Am Wett­kampf­tag wird ein pro­fes­sio­nel­les Mas­sa­ge­team bereit­ste­hen, zudem dür­fen sich die Schwim­mer im Hot Tub und im Sau­na­fassl auf­wär­men und von den eisi­gen Anstren­gun­gen erho­len. ÖWR-Lan­des­arzt Dr. Simon Sil­ler steht an bei­den Tagen für den Medi­cal Check und die medi­zi­ni­sche Betreu­ung zur Ver­fü­gung. Mode­ra­tor Bern­hard Kreuz­hu­ber wird das Renn­ge­sche­hen fach­kun­dig kom­men­tie­ren und mit Musik für gute Stim­mung sor­gen. Auch das leib­li­che Wohl wird nicht zu kurz kom­men, für Speis und Trank ist bes­tens gesorgt. Die Sie­ger­eh­rung wird am spä­ten Nach­mit­tag in der gut beheiz­ten Was­ser­ret­tungs­hüt­te stattfinden.

Als beson­de­res High­light wird den gan­zen Vor­mit­tag der rie­si­ge Heiß­luft­bal­lon der Feri­en­re­gi­on Dach­stein Salz­kam­mer­gut für Höhen­flü­ge zur Ver­fü­gung ste­hen. Die Was­ser­ret­tung Bad Goi­sern und der Öster­rei­chi­sche Eis­schwimm­ver­band freu­en sich auf einen für Zuschau­er und Teil­neh­mer attrak­ti­ven sport­li­chen Event. Wei­te­re Infos unter www.eisschwimmen.at.