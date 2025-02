Bad Goi­sern; Tro­phy-Bot­schaf­ter Lukas Kauf­mann sicher­te sich 2024 beim welt­weit längs­ten Rad­ren­nen, dem Race Across Ame­ri­ca (RAAM), den zwei­ten Platz.

Er ist dabei in neun Tagen fast 5.000 Kilo­me­ter gera­delt, hat aber nicht mehr als 10 Stun­den geschlafen.

Was er dabei erlebt hat, fass­te er in einen Film zusam­men und prä­sen­tiert ihn auf Ein­la­dung des Tro­phy-Teams am Don­ners­tag, 27. März 2025, um 19:30 Uhr im Fest­saal in Bad Goisern.

Kar­ten gibt es online um € 15,- und an der Abend­kas­se um € 20,-.

Für alle Tro­phy-Hel­fer ist der Ein­tritt frei, genaue­re Infos bekommt man beim Tro­phy-Team bzw. unter www.trophy.at/news.

MTB-Trai­ning mit Lukas Kauf­mann Ende April!

Gemein­sam mit Lukas Kauf­mann und der Feri­en­re­gi­on Dach­stein-Salz­kam­mer­gut orga­ni­siert das Tro­phy-Team am Sams­tag, 26. April, bzw. am Sonn­tag, 27. April, zudem ein Tech­nik­trai­ning sowohl für „Bio-Bikes“ als auch für eMountainbikes.

Neben dem Fahr­tech­nik­trai­ning gibt’s auch spe­zi­el­le Tips fürs „Downhil­len“ und prak­ti­sche Übun­gen auf Ori­gi­nal-Stre­cken­tei­len der Salzkammergut-Trophy!

Anmel­dun­gen für das Fahr­tech­nik­trai­ning am 26. bzw. 27. April per Mail an: camp@trophy.at!