Als Höhe­punkt des Faschings der FF St. Aga­tha fand heu­er am Faschings­sonn­tag wie­der der tra­di­tio­nel­le Faschings­um­zug in St. Aga­tha statt. Beim grund­sätz­lich nur alle zwei Jah­re statt­fin­den­den Umzug nah­men auch heu­er wie­der zahl­rei­che Grup­pen teil. Ange­führt vom Prin­zen­paar Prin­zes­sin Cla­ra I und Prinz Ste­fan I, dem Kin­der­prin­zen­paar Prin­zes­sin Marie I. und Prinz Ben­ja­min I. und der Kin­der­gar­de sowie beglei­tet von vier Musik­ka­pel­len beweg­te sich der Umzug von St. Aga­tha nach Au.

Dem gro­ßen Ein­falls­reich­tum der teil­neh­men­den Grup­pen ist es zu ver­dan­ken, dass sowohl regio­na­le als auch aktu­el­le The­men auf lus­ti­ge Wei­se aufs Korn genom­men wurden.

Der Aus­klang fand auch heu­er wie­der in den Gast­häu­sern in Au statt, und so man­che Teil­neh­mer fei­er­ten bis spät in die Nacht.