Eine 30-jäh­ri­ge Frau wur­de am Diens­tag in Mond­see von einem wei­ßen Kas­ten­wa­gen am Schutz­weg ange­fah­ren. Der Fah­rer setz­te sei­ne Fahrt fort, ohne anzu­hal­ten. Die Poli­zei bit­tet um Hinweise.

Unfall am Schutzweg

Die Frau aus dem Bezirk Vöck­la­bruck über­quer­te am Diens­tag gegen 12:10 Uhr den Schutz­weg in der Her­zog Odi­lo-Stra­ße in Rich­tung Orts­zen­trum Mond­see. Ein von links kom­men­der wei­ßer Kas­ten­wa­gen schien zunächst abzu­brem­sen, wes­halb sie wei­ter­ging. Doch der Len­ker tou­chier­te sie mit dem Fahr­zeug, wodurch sie am Bein unbe­stimm­ten Gra­des ver­letzt wurde.

Fah­rer flüchtete

Anstatt anzu­hal­ten, setz­te der Fah­rer sei­ne Fahrt ein­fach fort. Die Frau erstat­te­te am nächs­ten Tag per­sön­lich Anzei­ge auf der Poli­zei­in­spek­ti­on Mond­see. Sie beschrieb den Fah­rer als einen etwa 25 bis 30 Jah­re alten Mann ohne Bart, der eine Arbeits­ja­cke trug.

Poli­zei bit­tet um Hinweise

Die Ermitt­lun­gen lau­fen. Zeu­gen, die Hin­wei­se zum Vor­fall oder zum flüch­ti­gen Fahr­zeug geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Mond­see unter der Tele­fon­num­mer 059133/4167–100 zu melden.

Quel­le: LPD OÖ