Zum wich­tigs­ten Gut auf Erden gehört wohl die Gesund­heit. Am Mitt­woch 12.03.2025 lud die “Gesun­de Gemein­de Gschwandt” zu einem span­nen­den Vor­trag in den Gym­nas­tik­saal der Volks­schu­le Gschwandt. Vor vie­len inter­es­sier­ten Zuhö­re­rin­nen und Zuhö­rern refe­rier­ten Dr.in Julia Primets­ho­fer (Haus­ärz­tin in Gschwandt) und Dr. Mar­tin Rei­ter (tätig im PVZ Leon­ding sowie im Kep­ler Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum) zum The­ma „Män­ner- und Frau­en­ge­sund­heit im mitt­le­ren Alter“. Nach ein­lei­ten­den Wor­ten durch Bgm. Fritz Steindl erfuhr das Publi­kum unter ande­rem, dass Medi­ka­men­te vie­le Jah­re lang nur an jun­gen gesun­den Män­nern erprobt wur­den bzw. sich vie­le Erkran­kun­gen, wie etwa ein Herz­in­farkt sich bei Män­nern und Frau­en oft sehr unter­schied­lich bemerk­bar machen. Wei­ters wur­de auf die vie­len Unter­schied­lich­kei­ten, aber auch Gemein­sam­kei­ten von Mann und Frau und deren Krank­heits­bil­der, ins­be­son­de­re in den Wech­sel­jah­ren ein­ge­gan­gen. Abge­run­det wur­de der Abend durch eine ange­reg­te Dis­kus­si­on mit dem Publikum.

Die Gesun­de Gemein­de sieht auf einen gelun­ge­nen Abend zurück, wobei der Rein­erlös der Kin­der­krebs­for­schung des Kep­ler Uni­ver­si­täts­kli­ni­kums Linz gespen­det wird.