Bei der „Gene­ral­pro­be“ vor dem Meis­ter­schafts­auf­takt muss­te sich das Frau­en­team des SV Gmun­den daheim gegen die FC McDonald’s Perg Ladies mit 1:4 (0:2) geschla­gen geben. Das Tor für die Hei­mi­schen erziel­te Ste­pha­nie Märzen­dor­fer aus einem Direkt-Cor­ner, für die Gäs­te waren Miray Dede­can (3) und Seli­na Auer erfolgreich.

Gmun­dens Chef­trai­ner Peter Märzen­dor­fer: „Wir konn­ten in der 1. Spiel­hälf­te unse­re 5 „Hoch­ka­rä­ter“ nicht nüt­zen und wur­den dann von den sehr gut spie­len­den Gäs­ten aus­ge­kon­tert“. Sein Pen­dant bei den Gäs­ten, Head­coach Hans Joa­chim Rie­ger, attes­tier­te den Gast­ge­be­rin­nen: „Wenn ihr eure Chan­cen bes­ser aus­ge­wer­tet hät­tet, wäre die etwa glei­che Spiel­stär­ke bei­der Teams zum Aus­druck gekom­men“. Peter Gösch­l­ber­ger lei­te­te als Schieds­rich­ter das „tol­le Spiel mit zahl­rei­chen Tor­sze­nen, zwei­kampf­be­tont, aber stets fair“ souverän.

Am kom­men­den Sams­tag, 22. März, emp­fan­gen die Traun­see­städ­te­rin­nen um 14.30 Uhr in der LSP-Are­na Gmun­den in der Frau­en­klas­se Süd/West die SPG Antie­sen­ho­fen / Ried / Weil­bach, anschlie­ßend kämpft der SV Gmund­ner Milch bei den Män­nern in der LT1- O.Ö. Liga um 17.00 Uhr gegen die SU STRAS­SER Stei­ne St. Mar­tin i.M. um drin­gend nöti­ge Punk­te für den Klassenerhalt.