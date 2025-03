Att­nang-Puch­heim. „Spot­light on“ für jun­ge Selb­stän­di­ge mit mehr als fünf Jah­ren erfolg­rei­chem Unter­neh­mer­tum hieß es vor kur­zem bei der Jun­gen Wirt­schaft Ober­ös­ter­reich (JW). Auch ein Vöck­la­bru­cker Start-Up wur­de dabei mit dem „High-Five“ der JW ausgezeichnet.

„Jun­ge Selb­stän­di­ge sind ehr­gei­zig, kraft­voll, mutig, dyna­misch und vor allem lei­den­schaft­lich in dem, was sie tun. Es ist an der Zeit, die­se Hel­den des All­tags gebüh­rend zu wür­di­gen und ins Ram­pen­licht zu stel­len“, beton­te JW-Bezirks­vor­sit­zen­der Flo­ri­an Baum­gart­ner beim ober­ös­ter­rei­chi­schen Jah­res­auf­takt. Dabei wur­den Unter­neh­men geehrt, die seit min­des­tens fünf Jah­ren mit vol­lem Herz­blut für die hei­mi­sche Wirt­schaft kämp­fen und ihren Traum von der Selb­stän­dig­keit leben.

„Ein Unter­neh­men zu grün­den ist eine Sache. Es auf­zu­bau­en, wach­sen zu las­sen und immer alles zu geben, eine ande­re. Mit der Initia­ti­ve ‚High Five‘ wur­de wie­der ein Vor­zei­ge­un­ter­neh­men aus dem Bezirk Vöck­la­bruck prä­sen­tiert, das ande­ren Mut macht und seit mehr als fünf Jah­ren den Betrieb höchst erfolg­reich führt“, erklärt Baum­gart­ner. Neben der Aus­zeich­nung und einer ent­spre­chen­den Social-Media-Prä­senz wird allen ober­ös­ter­reich­weit geehr­ten Unter­neh­men auch auf www.jw-highfive.at eine Platt­form geboten.

Sie­ben von zehn Unter­neh­men sind lang­fris­tig erfolgreich

Sie­ben von zehn der neu gegrün­de­ten Unter­neh­men sind auch nach fünf Jah­ren wei­ter­hin höchst erfolg­reich. Es ist wich­tig, die­se Erfol­ge sicht­bar zu machen, den Erfah­rungs­aus­tausch zu för­dern und Anrei­ze für jun­ge Grün­de­rin­nen und Grün­der zu schaf­fen, damit die­se wei­ter-hin ihrer Lei­den­schaft nach­ge­hen“, sag­te WKOÖ-Prä­si­den­tin Doris Hum­mer, die allen aus­ge­zeich­ne­ten Unter­neh­men per­sön­lich gra­tu­lier­te und den „High-Five“-Award überreichte.

Das Att­nan­ger Unter­neh­men „Liv­e­post Aus­tria“ von David Preßl unter­stützt Kun­den aus dem pri­va­ten Bereich, Ver­ei­ne sowie Klein- und Mit­tel­be­trie­be bei der Opti­mie­rung ihrer Geschäfts- und Ver­ar­bei­tungs­pro­zes­se. Die Fir­ma über­nimmt den Brief­druck und Post­aus­gang sowohl in phy­si­scher als auch in digi­ta­ler Form. „Das Ziel von Liv­e­post war und ist es, ein Pro­dukt zu schaf­fen, das den Post­aus­gang mit ein­fa­chen Mit­teln digi­ta­li­siert“, sagt Preßl. Seit der Grün­dung hat sich Liv­e­post zu einem inno­va­ti­ven Team von vier Per­so­nen ent­wi­ckelt und genießt ein kon­ti­nu­ier­li­ches Wachs­tum. Geschäfts­füh­rer David Preßl betont: „Der klas­si­sche Post­ver­sand bleibt wei­ter­hin wich­tig. Den­noch wol­len wir die zuver­läs­si­gen Ver­sand­me­tho­den der Digi­ta­li­sie­rung für unse­re Kun­den kom­plett erschlie­ßen. Unse­re neu­en Fea­tures wer­den sicher­stel­len, dass der Post- und Brief­ver­sand mit der Zeit geht.” www.livepost.at