Meteo­ro­lo­ge: Chris­ti­an Brandstätter

Bezirk: Vöck­la­bruck und Gmun­den (Salz­kam­mer­gut)

Mit einer mitt­le­ren Tem­pe­ra­tur von etwa 5,6 Grad fiel der März etwa 1,2 Grad wär­mer als das lang­jäh­ri­ge Mit­tel (1991 – 2020) aus. Dabei zeich­ne­te sich der gesam­te Monat wie schon die Vor­mo­na­te durch meist hoch­druck­ge­präg­tes Wet­ter aus, wes­halb der März nun doch regio­nal zu nass ausfiel.

Laut METEO-data (Meteo­ro­lo­ge Chris­ti­an Brand­stät­ter) bestimm­te auch im ers­ten Früh­lings­mo­nat über­wie­gend Hoch­druck das Wet­ter im Salz­kam­mer­gut. So war die ers­te Deka­de von über­wie­gend son­ni­gem und stö­rungs­frei­em Wet­ter geprägt. Am 09.03 wur­de dabei vie­ler­orts die 20 Grad Mar­ke geknackt. Die zwei­te Deka­de war dann etwas wech­sel­haf­ter mit zeit­wei­li­gen Regen­fäl­len. Am 15. März gab es noch­mal einen kur­zen Win­ter­gruß mit einer dün­nen Schnee­de­cke bis ins Flach­land. Meist waren es jedoch nur 1–2 cm. Die drit­te Deka­de begann wie­der sehr son­nig und mild, die letz­ten März­ta­ge gestal­te­ten sich dage­gen wie­der wech­sel­haft und kühl, sogar mit Schnee in höhe­ren Lagen.

Wie auch schon im Jän­ner und Febru­ar gab es im März kei­ne stür­mi­schen Pha­sen. Die Tiefs vom Atlan­tik hat­ten meist auf­grund eines gestör­ten Polar­wir­bels kei­ne Chan­ce auf Mit­tel­eu­ro­pa zuzu­grei­fen. Haupt­grund dafür ist eine mar­kan­te Erwär­mung in der Stra­to­sphä­re, das soge­nann­te „major warm­ing“. Ledig­lich am 10. März wur­den Böen von 50 bis 60 km/h auch im Flach­land regis­triert, ansons­ten blieb der März weit­ge­hend ruhig.

Wie bereits erwähnt, waren der Jän­ner und der Febru­ar viel zu tro­cken. Durch den star­ken Regen im Salz­kam­mer­gut am 29. März wur­de die durch­schnitt­li­che Nie­der­schlags­men­ge für den März nun über­schrit­ten, wie an der Kli­ma­sta­ti­on in See­wal­chen gemes­sen wurden.

Dabei wur­de am 29. März die höchs­ten Tages­men­gen von 45,1 mm in in Unter­ach gemes­sen, im Alt­müns­ter 39,6 mm, See­wal­chen 37,1 mm, Bad Ischl 28,5 mm und in Mond­see 23,2 mm.

Im März lag die Son­nen­ein­strah­lung deut­lich über dem lang­jäh­ri­gen Mit­tel, was eine spür­bar höhe­re Aus­beu­te ermöglichte.

Wie geht es jetzt im April wei­ter? Der April kann im Prin­zip alles sein, von Spät­win­ter bis Früh­som­mer. 1997 gab es im April 14 Frost­ta­ge und 11 cm Schnee. 1996 gab es sogar Schnee­de­cken bis 18 cm. Durch den Kli­ma­wan­del wur­de das in den letz­ten Jah­ren aber immer weni­ger. Auf der ande­ren Sei­te sind im April auch ers­te Som­mer­ta­ge mög­lich. 2024 gab es gan­ze 7 Tage mit min­des­tens 25 Grad. Aktu­ell schwan­ken die Wet­ter­mo­del­le so stark, dass kei­ne ver­läss­li­che Pro­gno­se für den April getrof­fen wer­den kann.