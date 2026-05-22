Das Szenario eines Chlorgasunfalles mit vermissten Personen übten kürzlich die Kräfte der FF Bad Goisern:

Vielerlei Gerätschaften und Schutzanzüge für die Bewältigung eines solchen Gefahrgutunfalles kamen dabei zum Einsatz, zudem fordert die Bewältigung eines solchen Ereignissen auch einen hohen Personaleinsatz. Ein Trupp unter Schutzstufe-III-Anzügen (gasdicht) hatte nicht nur die Aufgabe, eine undichte Druckgasflasche abzudichten, sondern musste auch noch nach vermissten Personen suchen und diese aus dem Gefahrenbereich verbringen. Parallel dazu wurde außerhalb des Gefahrenbereichs ein DEKO-Platz errichtet, wo sämtliche mit dem Gefahrenstoff verunreinigte Einsatzkräfte und Gerätschaften wieder gesäubert wurden. Dass sich Hochwasser-Schutzelemente auch für andere Einsatzzwecke – etwa die rasche Errichtung einer DEKO-Wanne – verwenden lassen, zeigte sich im Rahmen dieser Einsatzübung sehr eindrucksvoll.