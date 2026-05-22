VÖCKLABRUCK: Bei der Mitgliederversammlung des Vereines Sozialzentrum wurde ein neuer Vorstand gewählt. Hans Übleis, Gründungsmitglied des Vereines im Jahr 1988, seither im Vorstand und seit 2021 Obmann und Gerlinde Meyer seit 2009 Vorstand und Obmann-Stellvertreterin, kandidierten nicht mehr.

Als neues Vorsitzteam wählten die Mitglieder einstimmig Margit Mayrhauser-Huß (Obfrau), Günter Cerny und Hiltburg Thönessen (Stellvertreter:innen).

Übleis und Meyer wurde im Beisein der Generaloberin der Franziskanerinnen Sr.Angelika Garstenauer und Bürgermeister Peter Schobesberger für ihr Engagement gedankt. In Übleis‘ Vorsitzführung fielen der neue Mosaik-Standort mit Notschlafstelle und Beratungszentrum in der Gmundner Straße 69, die Eröffnung des Tageszentrums im Schwibbogen und das neue Leistungsangebot „Housing first“. Dazu kommt der Ausbau der Kinderschutzarbeit des Impuls und das Projekt „Auf gutes Miteinander“ im Bereich Integration.

Hans Übleis betonte das Credo des Vereines „Wahrnehmen statt wegschauen. „Armut heute hat viele Gesichter. Aus der Reflexion unseres Tuns sind immer wieder kreative, innovative, neue Hilfsangebote entwickelt worden“. Für Gerlinde Meyer war es in ihrer Vorstandsarbeit wichtig, dass Menschen in Not immer schnell, wirksam, und unbürokratisch geholfen wird!

Der neue Obfrau Margit Mayrhauser-Huß betonte: „Wir werden uns auch in Zukunft den Anforderungen der sich in manchen Bereichen rasch ändernden Gesellschaftsbedingungen stellen und versuchen, den daraus resultierenden Härten für viele Menschen im Rahmen unserer Möglichkeiten zu begegnen. Ausdrücklicher Dank gilt allen Mitgliedern und Förderern, ohne die das nicht möglich wäre. Sie leisten einen wichtigen Beitrag!“