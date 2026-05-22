Auf Einladung der WKO Bad Ischl trafen sich kürzlich zahlreiche Ein-Personen-Unternehmen zu einem Netzwerk-Abend im neuen creative hub. Der von Chris Gütl initiierte Ort bietet der Kreativwirtschaft ein stylishes Zuhause, das den Austausch und gemeinsame Projekte fördert – und verfügt noch über zwei freie Arbeitsplätze für ideenreiche Köpfe.

Beim Treffen stellten sich zwei junge, bestens qualifizierte Unternehmerinnen vor: Melanie Schwarzenbacher aus Ebensee, die als „Zahlenfux“ (https://www.zahlenfux.at/) ihrer Leidenschaft für (Bilanz-)Buchhaltung, Personalverrechnung und Fördermanagement nachgeht, sowie Stephanie Unterberger (https://www.unterberger-marketing.at/), Expertin für Strategie und Marketing. Sie berät Tourismusbetriebe, Dienstleisterinnen und Eventveranstalter bei der Markenpositionierung – sowohl digital als auch im analogen Raum. Ihre Marketing-Agentur befindet sich im creative hub, wo Unterberger das inspirierende Arbeitsklima schätzt.

„Beim anschließenden Netzwerken wurden bereits Kooperationen geschmiedet und einige Geschäfte angebahnt“, zeigte sich Organisator Andreas Promberger von der WKO Bad Ischl mit dem Verlauf des Abends sehr zufrieden.