Bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le in Gmun­den ver­such­ten zwei jun­ge Moped­len­ker, die Poli­zei zu über­lis­ten. Doch die Beam­ten kamen ihnen auf die Schliche.

Schwerpunktkontrolle bringt zahlreiche Verstöße ans Licht

Am Sams­tag­nach­mit­tag führ­te die Poli­zei in Gmun­den eine Ver­kehrs­schwer­punkt­kon­trol­le durch, bei der zahl­rei­che Moped­len­ker über­prüft wur­den. Ins­ge­samt acht Mopeds wur­den kon­trol­liert, dabei kamen 25 Anzei­gen zusam­men. Zudem wur­den drei Fahr­zeu­ge zur wei­te­ren Über­prü­fung an die Lan­des­re­gie­rung gemeldet.

Dreiste Ausrede enttarnt

Zwei Moped­len­ker ver­such­ten beson­ders krea­tiv, einer Stra­fe zu ent­ge­hen. Sie gaben an, ihre Kenn­zei­chen­ta­feln ver­lo­ren zu haben. Doch die Beam­ten wur­den miss­trau­isch – die Jugend­li­chen ver­strick­ten sich in Wider­sprü­che, und an ihren Mopeds wur­den zahl­rei­che tech­ni­sche Umbau­ten festgestellt.

Kennzeichen in Jacke versteckt

Bei einer Jugend­schutz­kon­trol­le fan­den die Poli­zis­ten schließ­lich Tabak­pro­duk­te und Niko­tin­beu­tel bei den jun­gen Fah­rern. Der ent­schei­den­de Fund gelang jedoch in der Jacke eines 16-jäh­ri­gen Moped­len­kers aus dem Bezirk Gmun­den: Dort befand sich die zuvor als ver­lo­ren gemel­de­te Kennzeichentafel.

Rasantes Tempo – weit über dem Erlaubten

Ein anschlie­ßen­der Test auf dem Rol­len­prüf­stand ergab, dass das Moped des 16-Jäh­ri­gen eine Geschwin­dig­keit von 90 km/h im drit­ten Gang erreich­te – deut­lich über der erlaub­ten Höchst­ge­schwin­dig­keit. Das “ver­lo­re­ne” Kenn­zei­chen wur­de sicher­ge­stellt und der Bezirks­haupt­mann­schaft Gmun­den übermittelt.

Quel­le: LPD OÖ