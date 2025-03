Seit Mit­te Jän­ner hat es im Salz­kam­mer­gut kei­nen aus­gie­bi­gen Regen gege­ben. Die Fol­gen sind mitt­ler­wei­le unüber­seh­bar: Seen und Flüs­se füh­ren deut­lich weni­ger Was­ser und auch die Wald­brand­ge­fahr steigt.

Was­ser­pe­gel auf Rekordtief

Beson­ders betrof­fen ist der Wolf­gang­see. Der Was­ser­stand ist so nied­rig, dass Lini­en­schif­fe Strobl der­zeit nicht anfah­ren könn­ten. Am Ufer sind wei­ße Flä­chen sicht­bar, die das außer­ge­wöhn­li­che Nied­rig­was­ser bele­gen. Ein ähn­li­ches Bild zeigt sich am Traun­see: Nor­ma­ler­wei­se ver­bor­ge­ne Schot­ter­bän­ke laden nun zu Spa­zier­gän­gen ein. In Traun­kir­chen wird deut­lich, wie weit sich das Was­ser zurück­ge­zo­gen hat.

Die Tro­cken­heit sorgt für Dis­kus­sio­nen in der Bevöl­ke­rung. Vie­le ver­mu­ten, dass der nied­ri­ge Was­ser­stand des Traun­sees mit dem Kraft­werk an der Traun zusam­men­hängt. Doch das ist ein Irr­tum. „Die Ener­gie AG lässt Was­ser ab!“ ist ein häu­fig gehör­tes Gerücht, doch tat­säch­lich ist der Ablass­be­reich des Kraft­werks völ­lig trocken.

Die Traun: Einst wil­de Strö­mung, jetzt gezähm­ter Fluss

Auch die Traun zeigt unge­wohn­te Bil­der. In Mit­ter­wei­ßen­bach sind gro­ße Schot­ter- und Fels­flä­chen dort zu sehen, wo nor­ma­ler­wei­se Was­ser fließt. Beson­ders das „wil­de Lauf­fen“ hat sich stark ver­än­dert. Sabi­ne, eine Ein­hei­mi­sche, erin­nert sich: „Frü­her waren hier über­all Düm­pel, in denen wir schwim­men konn­ten, sogar ein Sprung­brett gab es. Heu­te sind die Düm­pel ver­san­det und die Fische verschwunden.“

Aus­wir­kun­gen auf Land­wirt­schaft und Natur

Nicht nur Seen und Flüs­se lei­den unter der anhal­ten­den Tro­cken­heit. Auch Bau­ern und Gärt­ner ste­hen vor gro­ßen Her­aus­for­de­run­gen, da der Grund­was­ser­spie­gel in den Haus­brun­nen gesun­ken ist. Ohne bal­di­gen Regen dürf­te es für vie­le Land­wir­te schwie­rig wer­den, ihre Fel­der aus­rei­chend zu bewässern.

Zusätz­lich steigt die Gefahr von Wald­brän­den. Die lan­ge Tro­cken­pe­ri­ode hat den Boden stark aus­ge­trock­net, wodurch selbst klei­ne Fun­ken eine gro­ße Gefahr dar­stel­len. Meteo­ro­lo­gen sagen zwar für die nächs­ten Tage Regen vor­aus, doch ob die­ser aus­rei­chend sein wird, bleibt abzuwarten.

Fazit

Die anhal­ten­de Tro­cken­heit im Salz­kam­mer­gut hin­ter­lässt deut­li­che Spu­ren. Nied­ri­ge Was­ser­stän­de, sin­ken­de Grund­was­ser­spie­gel und erhöh­te Wald­brand­ge­fahr machen die Situa­ti­on kri­tisch. Hoff­nun­gen ruhen nun auf dem ange­kün­dig­ten Regen.