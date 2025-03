Ein schwe­rer Kreu­zungs­un­fall hat sich Diens­tag­abend auf der B145 Salz­kam­mer­gut­stra­ße in Gmun­den ereig­net. Zwei PKW stie­ßen zusam­men, eine Per­son muss­te aus dem Auto befreit werden.

Der Unfall pas­sier­te Diens­tag­abend im Kreu­zungs­be­reich der B145 Salz­kam­mer­gut­stra­ße mit dem Flie­ger­schul­weg und der Mil­ler von Aich­holz-Stra­ße in Gmun­den. Aus noch unbe­kann­ten Grün­den kol­li­dier­ten dort zwei PKW. Eines der Fahr­zeu­ge wur­de seit­lich in die Böschung geschleu­dert und so schwer beschä­digt, dass eine Per­son von der Feu­er­wehr aus dem Fahr­zeug geschnit­ten wer­den muss­te. Nach rund einer Stun­de waren die Auf­räum­ar­bei­ten dann abge­schlos­sen und die Unfall­fahr­zeu­ge von der Unfall­stel­le verbracht.

Der Kreu­zungs­be­reich der B145 Salz­kam­mer­gut­stra­ße mit dem Flie­ger­schul­weg und der Mil­ler von Aich­holz-Stra­ße war für etwa eine Stun­de erschwert pas­sier­bar. Die Poli­zei lei­te­te den Ver­kehr abwech­selnd am Unfall­ort vorbei.

Bild­quel­le: laumat/Matthias Lauber