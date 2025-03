Mit einer Traum­ku­lis­se von über 1000 Eis­ho­ckey­fans in der MUKI-Eis­are­ne erfolg­te am Sams­tag 8.3.2025 das ers­te Final­spiel in der ÖEL-öster­rei­chi­schen Eis­ho­ckey­li­ga zwi­schen den UEHV Cam4Dent Sharks Gmun­den und SC Hohenems/Vorarlberg.

Erst­mals hat­ten nicht alle Zuschau­er Platz auf der gro­ßen Tri­bü­ne und stan­den auch hin­ter der Ple­xi­glas­ver­klei­dung direkt am Spiel­feld­rand. Auch wur­de zum ers­ten Mal für die vie­len Vip­gäs­te und Spon­so­ren eine Viplounge ein­ge­rich­tet, die eben­falls am Spiel­feld­rand einen tol­lem Blick auf die Eis­flä­che bot. Die Stim­mung in der Hal­le war groß­ar­tig und peitsch­te die Cracks am Eis nach vorne.

Bereits im ers­ten Drit­tel gaben die Gmund­ner Haie zu ver­ste­hen, dass sie Heiß­hun­ger auf das Fina­le mit­brach­ten. Es dau­er­te aber trotz rol­len­der Angrif­fe bis zur 16. Spiel­mi­nu­te, wo Lau­rens Ober zuerst Ian Motil anspiel­te, der ver­län­ger­te auf Alwin Schus­ter und der Puck lan­de­te gezielt zum 1:0 für die Haus­her­ren im Kas­ten der Gäs­te. Nur eine Minu­te spä­ter war es Mathi­as Hai­böck der den Assist von Eli­as Kol­ler zum 2:0 für die Sharks ver­wer­te­te. So ging es auch in die ers­te Pause.

Gestärkt durch den zwei Tore Vor­sprung ging es mit vol­lem Elan in die zwei­ten 20 Minu­ten. Kurz brach­ten die Vor­arl­ber­ger die Defen­si­ve der Sharks ins schwit­zen, ehe in Minu­te 26:15 die Hart­gum­mi­schei­be zum 3:0 im Tor der Gäs­te lan­de­te. Dies­mal war es Mar­kus Krotsch (Assist Adri­an Rosen­ber­ger und Nico­lei Obo­jes) der punktete.

Es kam aber schlim­mer für die Gäs­te, als in der 32. Spiel­mi­nu­te Marc-Andre‘Dorion Mario Pich­ler ide­al bedien­te und der Puck zum 4:0 im Tor von Hohen­ems ein­schlug. So ende­ten auch die ers­ten 40 Minu­ten. Und es ging auch im 3. Spiel­ab­schnitt mit Eis­ho­ckey pur wei­ter. Wie in den letz­ten Par­tien hat­te auch heu­te der Gmund­ner Tor­mann Luka Grac­ner einen Fabel­tag und parier­te alle Tor­schüs­se (am Ende waren es 28 direk­te Schüs­se der Geg­ner) und brach­te mit sei­nen Saves die Vor­arl­ber­ger zur Verzweiflung.

Den Schluss­punkt die­ser tol­len Begeg­nung setz­te dann Marc-Andre‘Dorion nach Assist von Bas­ti Szie­ber und Nico­lei Obo­jes in der 52. Spiel­mi­nu­te mit dem 5:0, eine „Gra­na­te“ von der blau­en Linie fand unhalt­bar in‘s Tor der Gäs­te. Das Spie­len­de wur­de in Sekun­den her­un­ter­ge­zählt und dann war in der Muki Eis­are­na die Höl­le los.

1 of 26 - +

Die­ser Sieg im Fina­le wird in die Geschich­te ein­ge­hen und nicht so schnell ver­ges­sen wer­den. Groß­ar­tig war auch die Vor­be­rei­tung zu die­ser Begeg­nung durch das gro­ße Shark­team. Mit einem Puck­ziel­wer­fen in der Drit­tel­pau­se wur­den drei wert­vol­le Prei­se aus­ge­spielt, wie schon erwähnt waren die Viplounge und auch die Buf­fets auf der Tri­bü­ne zu Stär­kung toll besetzt und zur volls­ten Zufrie­den­heit der Gäs­te. Sum­ma sum­ma­rum eine rie­sen Wer­bung für den Eis­ho­ckey­sport, der in der Sport­stadt Gmun­den nicht mehr weg­zu­den­ken ist.

„Ich bin mit der heu­ti­gen Begeg­nung sehr zufrie­den. Mei­ne Mann­schaft hat das Groß­teils umge­setzt, was wir bespro­chen und im Trai­ning durch­ge­übt haben. Zum 5:0 Sieg gra­tu­lie­re ich den Sharks natür­lich herz­lich. Jetzt zielt der Fokus in den nächs­ten Tagen auf das alles ent­schei­den­de Spiel am Sams­tag 15.3.2025 im 2. Fina­le in Hohen­ems. Das Ziel ist natür­lich der Meis­ter­ti­tel, der zuerst aber auch in 60 Minu­ten erspielt wer­den muss. Der Pols­ter von 5 Toren ist zwar schön, aber kein Grund zum Aus­ru­hen. Ob es die Sharks schaf­fen, wird sich am Sams­tag wei­sen!“, so ein doch zufrie­de­ner Trai­ner Gre­gor Baum­gart­ner nach die­sem span­nen­den Eishockeyabend.

Bericht und Bil­der Peter SOM­MER FOTOPRESS