Att­nang-Puch­heim. Am 21. März 2025 lud die Gale­rie Schloss Puch­heim zu einer beson­de­ren Ver­an­stal­tung: In sei­ner Lesung „Was ist Kunst?“ beleuch­te­te Schau­spie­ler Franz Froschau­er mit Humor und Fein­ge­fühl den öster­rei­chi­schen Kunst- und Kul­tur­be­trieb. Im Anschluss ent­wi­ckel­te sich eine ange­reg­te Dis­kus­si­on mit Kunst­his­to­ri­ker Dr. Peter Ass­mann und dem Publi­kum. Gemein­sam wur­de über die Not­wen­dig­keit und Wir­kung von Kunst, die Rol­le der Kunst­er­zie­hung sowie die Fra­ge, ab wann sich Kunst wirk­lich Kunst nen­nen darf, gespro­chen. Am Ende waren sich alle einig: Kunst soll berüh­ren, inspi­rie­ren und Men­schen zusam­men­brin­gen – unab­hän­gig von ihrer Her­kunft, Bil­dung oder finan­zi­el­len Möglichkeiten.

In die­sem Sin­ne: Nut­zen Sie das viel­fäl­ti­ge Kunst- und Kul­tur­ange­bot in Att­nang-Puch­heim, laden Sie ande­re ein, die­se Welt zu ent­de­cken, und wecken Sie die Neu­gier – denn Kunst lebt davon, erlebt zu werden!

Bis 6. April läuft in der Gale­rie Puch­heim noch die Aus­stel­lung „Ein­schrei­bun­gen“ der Künst­le­rin Dr. Mar­ti­na Rein­hart. Am Sonn­tag, 6. April ist die Künst­le­rin von 10 bis 13 Uhr zur Finis­sa­ge per­sön­lich anwesend.

Las­sen Sie sich von ihren Wer­ken inspi­rie­ren und nut­zen Sie die Gele­gen­heit zum per­sön­li­chen Austausch.