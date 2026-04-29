Attnang-Puchheim. Über 60 Teilnehmer gingen bei traumhaften Wetter am Samstag, 25. April beim diesjährigen Partnerlauf & Nordic Walking an den Start.

Was macht den Partnerlauf so besonders?

Keine Voranmeldung, kein Startgeld, tolle Preise, kostenlose Verpflegung, herrliches Ambiente von Puchheimer Schloss und Au und der Clou – In Attnang-Puchheim ist nicht der oder die Schnellste Sieger – sondern jene, der einer gezogenen Zeit am nächsten kommen.

Die Freude war bei den Gewinnern wieder riesig…

In insgesamt 5 Rubriken (Lauf Partner und Einzel, Walk Partner und Einzel sowie Jugend) konnten sich die Teilnehmer über tolle Gewinne freuen wie Phönix-Gutscheine, Bücherei-Jahreskarten, Eintritte ins Apumare und Sauna… Die beiden Hauptpreise (35 € Gutschein) und tolle Sachpreise wurden von Intersport Bauer gesponsert – DANKE für die tolle Unterstützung!

Die Gesunde Gemeinde Attnang-Puchheim freut sich sehr, dass die Veranstaltung so gut angenommen wird.