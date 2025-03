Die Traun­see Sharks haben nicht nur mit ihrer Kampf­mann­schaft eine meis­ter­haf­te Sai­son hin­ge­legt – auch der Nach­wuchs sorgt für tol­le Erfol­ge: Sowohl die U11 als auch die U13 der Juni­or Sharks krön­ten sich Mit­te März zu Lan­des­meis­tern in Oberösterreich.

In span­nen­den Final­tur­nie­ren, die den Höhe­punkt einer inten­si­ven und lehr­rei­chen Sai­son bil­de­ten, bewie­sen die jun­gen Haie Ner­ven­stär­ke und spie­le­ri­sches Kön­nen. Die U11 über­zeug­te zunächst mit einem sou­ve­rä­nen Halb­fi­nal­sieg und traf im Fina­le auf die Spiel­ge­mein­schaft Ice­cats Linz/Steyr Pan­thers. In einem emo­tio­na­len und tem­po­rei­chen End­spiel behiel­ten die Juni­or Sharks die Ober­hand und durf­ten sich am Ende über den viel­um­ju­bel­ten OÖ Meis­ter­ti­tel freuen.

Noch deut­li­cher mach­te es die U13, die sich mit einer beein­dru­cken­den Leis­tung durch die Sai­son spiel­te und sich am Ende ver­dient den OÖ Meis­ter­ti­tel sichern konnte.

Rund 60 Kin­der trai­nie­ren aktu­ell im Nach­wuchs der Traun­see Sharks – teil­wei­se bis zu vier­mal pro Woche. Neben Spaß­tur­nie­ren und den Lan­des­be­wer­ben sind eini­ge der Nach­wuchs­ta­len­te Teil des „Team Ober­ös­ter­reich“ und neh­men an der öster­reich­wei­ten U11 bzw. U13 Bun­des­li­ga teil. Dabei sam­meln sie wich­ti­ge Erfah­run­gen auf hohem Niveau. Beson­ders erfreu­lich ist die wach­sen­de Begeis­te­rung für den Eis­ho­ckey­sport: Fast 30 neue Kin­der haben heu­er erst­mals den Weg aufs Eis gefun­den und mit viel Begeis­te­rung den Weg ins Team begonnen.

„Die sport­li­chen Erfol­ge sind ein schö­ner Lohn für das gro­ße Enga­ge­ment aller Betei­lig­ten – von den Spie­lern über die Trai­ner bis hin zu den Fami­li­en. Aber noch mehr freu­en wir uns, dass so vie­le Kin­der Spaß am Eis­ho­ckey gefun­den haben“, so das Nach­wuchs­team der Traun­see Sharks mit ihrer her­vor­ra­gen­den Arbeit. Sie betreu­en nicht nur die Jung­haie am Eis, son­dern sind auch oft See­len­trös­ter, Freund und fall­wei­se auch Mut­ter- und Vater­er­satz. Den Kids zuzu­se­hen, wie sie mit Begeis­te­rung und vol­lem Ein­satz am Eis ste­hen und im Team alles geben, ist ein­fach eine mega coo­le Geschich­te. Die Sai­son 2024/25 kann also kom­men – mit viel Talent, Begeis­te­rung und Team­geist auf und neben dem Eis!