Gegrün­det von vier enga­gier­ten Frau­en, möch­te “REGI­NA – Frau­en­netz­werk Gschwandt” über wich­ti­ge Frau­en­the­men direkt vor Ort infor­mie­ren. Vor­trä­ge, Work­shops, wir haben viel vor. Denn tag­täg­lich erle­ben wir, dass trotz einer Infor­ma­ti­ons­flut in den Medi­en, der Bedarf an Wis­sen bei wich­ti­gen Frau­en­the­men enorm ist. So stell­te sich REGI­NA vor eini­ger Zeit vor. Ein gro­ßer Erfolg war im März 2024 die Ver­an­stal­tung Frau­en & Finan­zen. Es ist wie­der an der Zeit zum Netzwerken!

Am Sams­tag 22. März 2025 um 9:00 Uhr gibt es einen Treff in der Bäcke­rei Mayr St. Kon­rad, wo wir in gemüt­li­che Kaf­fee­haus-Atmo­sphä­re, lus­ti­ge Gesprä­che und gemein­sam Zeit ver­brin­gen. Nimm dei­ne Freun­din­nen, Nach­ba­rin­nen und Kol­le­qin­nen mit! Wer weiß, viel­leicht wird dabei auch die eine oder ande­re Idee gebo­ren. Sabi­ne Wenin­ger-Bod­lak wird in die­ser Run­de sein und „Die Insel“ aus Scharn­stein vor­stel­len. Und natür­lich pla­nen wir auch viel Zeit für ein „Rat­schen” ein! Die Ver­an­stal­ter freu­en sich auf dei­nen Besuch.