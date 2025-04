Die Schü­le­rin­nen und Schü­ler (7. Schul­stu­fe) der Mit­tel­schu­len Laa­kir­chen, Vorch­dorf und Scharn­stein mach­ten sich „on the road“, um im Rah­men der Job Ral­lye ver­schie­de­ne Lehr­be­ru­fe ken­nen zu lernen.

Leh­re oder höhe­re Schu­le? Um die­se Ent­schei­dung etwas leich­ter zu machen, orga­ni­siert die WKO Gmun­den in Koope­ra­ti­on mit der Bil­dungs­re­gi­on Gmunden/Vöcklabruck seit 2018 die Job Ral­lye Almtal.

Zwi­schen elf ver­schie­de­nen Tou­ren konn­te gewählt wer­den. Jede Tour bestand aus drei ver­schie­de­nen Betrie­ben und hat­te einen Schwer­punkt (z.B. Hand­werk, Inno­va­ti­on, Dienst­leis­tung, etc.). 18 Unter­neh­men öff­ne­ten ihre Türen und stell­ten dabei über 30 ver­schie­de­ne Lehr­be­ru­fe vor. „In Zei­ten des Fach­kräf­te­man­gels ist es beson­ders wich­tig, den Jugend­li­chen schon früh einen Ein­blick in ver­schie­de­ne Berufs­fel­der zu ermög­li­chen“, erklärt Mar­tin Ettin­ger, Obmann der WKO Gmun­den. Und die Ein­drü­cke, die Jugend­li­chen gewin­nen konn­ten, waren reich­hal­tig. Ob in Back­stu­ben, Werk­stät­ten, Pro­duk­ti­ons­hal­len, Büros oder Han­dels­ge­schäf­ten – die Betrie­be bemüh­ten sich mit gro­ßem Auf­wand, die Lehr­be­rufs­bil­der samt Aus- und Wei­ter­bil­dungs­mög­lich­kei­ten zu präsentieren.

„Wir hof­fen, den Jugend­li­chen mit der Job Ral­lye mög­li­che Zukunfts­per­spek­ti­ven auf­ge­zeigt zu haben“, fasst Sig­rid Schus­ter, Bezirks­stel­len­lei­te­rin der WKO Gmun­den, das Ziel des Pro­jek­tes zusammen.

Teil­neh­men­de Fir­men an der Job Ral­lye Alm­tal 2025:

Ame­ring Franz GmbH, Rössl­bau­erweg 7, 4655 Vorchdorf

ASMAG GmbH, Lie­sen­wald­stra­ße 3a, 4644 Scharnstein

Bäcke­rei und Kon­di­to­rei Hin­ter­wirth Gesell­schaft m.b.H. & Co. KG., Münz­feld 30, 4810 Gmunden

Bil­la Markt, Mühl­dorf 28, 4644 Scharnstein

car­va­tech Karos­se­rie & Kabi­nen­bau GmbH, Schloss Ober­weis 2, 4664 Oberweis

Ernst Ried­ler Fahr­zeug­bau- u. Ver­triebs­gmbH, Bahn­lei­ten 1, 4664 Laakirchen

Fro­ni­us Inter­na­tio­nal GmbH, Fro­ni­us­stra­ße 1, 4643 Pettenbach

Hes­sen­ber­ger Han­dels GmbH, Gmund­ner­stra­ße 35, 4663 Laakirchen

Hin­din­ger KG, Eisen­gat­tern 37, 4656 Kirchham

u. F. Drack GmbH & Co. KG , Almau 8, 4643 Pettenbach

Land­ho­tel Grün­berg am See, Traun­stein­stra­ße 109, 4810 Gmunden

Mayr — Schul­mö­bel Gesell­schaft m.b.H., Mühl­dorf 2, 4644 Scharnstein

Miba Gleit­la­ger Aus­tria GmbH, Dr. Mit­ter­bau­er­str. 3, 4663 Laakirchen

Schloss Hoch­haus, Schloß­platz 1, 4655 Vorchdorf

Voith Aus­tria GmbH, Kern­stra­ße 1, 4664 Laakirchen

Wag­ner Kunst­stoff­tech­nik GmbH, Gewer­be­ge­biet Süd 3, 4663 Laakirchen

Win­disch­bau­er GmbH, Münz­feld 52, 4810 Gschwandt

Wolf Sys­tem­bau Gesell­schaft m.b.H., Fischer­bü­hel 1, 4644 Scharnstein