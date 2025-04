Ein 80-jäh­ri­ger Mann aus dem Bezirk Vöck­la­bruck hat in der Nacht auf Frei­tag eine gefähr­li­che Geis­ter­fahrt auf der A1 ver­ur­sacht. Der Mann fuhr rund 25 Kilo­me­ter in fal­scher Rich­tung – es kam zu meh­re­ren gefähr­li­chen Situa­tio­nen, ein Unfall blieb zum Glück ohne Verletzte.

Am Frei­tag, dem 18. April 2025 gegen 23:45 Uhr, war der 80-Jäh­ri­ge mit sei­nem Auto auf der A1 West­au­to­bahn in Fahrt­rich­tung Wien unter­wegs. Auf Höhe Regau dürf­te er eine Abfahrt ver­passt haben – und traf dar­auf­hin eine fol­gen­schwe­re Ent­schei­dung: Er fuhr bei der Anschluss­stel­le Regau ab, wen­de­te dort und fuhr in der Fol­ge auf der Rich­tungs­fahr­bahn Wien ent­ge­gen der Fahrt­rich­tung – also in Rich­tung Salz­burg – zurück.

Kol­li­si­on bei Ausweichmanöver

Zahl­rei­che Fahr­zeug­len­ker alar­mier­ten die Poli­zei über den Not­ruf, nach­dem ihnen der Geis­ter­fah­rer auf ihrer Fahr­spur ent­ge­gen­kam. Rund 25 Kilo­me­ter lang war der 80-Jäh­ri­ge falsch unter­wegs, bevor es schließ­lich bei Stra­ßen­ki­lo­me­ter 247,5 zu einem Unfall kam: Ein 54-jäh­ri­ger Len­ker aus Ungarn ver­such­te noch aus­zu­wei­chen, konn­te aber einen Zusam­men­stoß mit dem Falsch­fah­rer nicht ver­hin­dern. Bei­de Fahr­zeu­ge wur­den beschä­digt, ver­letzt wur­de niemand.

Geis­ter­fahrt endet am Überholstreifen

Die Poli­zei konn­te den 80-Jäh­ri­gen schließ­lich bei Stra­ßen­ki­lo­me­ter 249,0 auf dem Über­hol­strei­fen anhal­ten. Ein durch­ge­führ­ter Alko­test ver­lief nega­tiv. Bei der Befra­gung zeig­te sich der Mann ver­wirrt – er konn­te kei­ne Erklä­rung für sei­ne gefähr­li­che Fahrt liefern.

Quel­le: LPD OÖ