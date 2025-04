Aus­stel­lung „Oster­zeich­nung“ noch bis 6. Juni 2025 in der Gale­rie Schloss Puchheim

Am 17. April 2025 fand die fei­er­li­che Eröff­nung der Aus­stel­lung „Oster­zeich­nung“ in der Gale­rie Schloss Puch­heim statt. Die Ver­nis­sa­ge bil­de­te den Abschluss eines mehr­tä­gi­gen inter­na­tio­na­len Künst­ler­sym­po­si­ums, das sich der Viel­falt und Tie­fe zeit­ge­nös­si­scher Zeich­nung wid­me­te und bie­tet unter ande­rem Ein­bli­cke in das Schick­sal ita­lie­ni­scher Gast­ar­bei­ter­kin­der in der Schweiz.

Künst­le­rin­nen und Künst­ler aus Ita­li­en, Alba­ni­en und Öster­reich prä­sen­tier­ten ihre wäh­rend der Kar­wo­che ent­stan­de­nen Wer­ke, die in inten­si­ver Aus­ein­an­der­set­zung mit gesell­schaft­li­chen und per­sön­li­chen The­men ent­stan­den sind. Zu sehen sind Arbei­ten von Artan Shaba­ni, Her­wig Pram­mer, Ele­na Babo­ni, Isa­bel­la Angel­an­to­ni, Vin­cen­zo Pao­nes­sa, Peter Ass­mann und Robert Schuster.

Ele­na Babo­ni berührt mit ein­dring­li­chen Blei­stift­por­träts von Kin­dern ita­lie­ni­scher Gast­ar­bei­ter, die in den 1960er- und 1970er-Jah­ren ohne lega­len Sta­tus in der Schweiz leb­ten. Die­se Kin­der wuch­sen im Schat­ten der Angst auf, sie durf­ten im eige­nen Zuhau­se nicht laut spre­chen – aus Furcht, ent­deckt und abge­scho­ben zu wer­den. Das Schwei­gen von damals hallt bis heu­te nach: Vie­le von ihnen kämp­fen noch als Erwach­se­ne damit, ihre Stim­me zu erheben.

Beson­de­res Augen­merk gilt auch den fei­nen Tusche­zeich­nun­gen von Her­wig Pram­mer, in denen Spra­che und Bild zu einer Ein­heit ver­schmel­zen, wäh­rend Vin­cen­zo Pao­nes­sas fik­ti­ve Wel­ten aus zer­schnit­te­nen und neu zusam­men­ge­setz­ten Land­kar­ten zum Nach­den­ken über Gren­zen und Iden­ti­tät anregen.

Wer die Ver­nis­sa­ge ver­passt hat, hat noch bis Anfang Juni 2025 die Gele­gen­heit, die beein­dru­cken­den Wer­ke wäh­rend der Öff­nungs­zei­ten der Gale­rie Schloss Puch­heim – Sonn­tag von 10:00 bis 12:00 Uhr – zu betrach­ten. Am 6. Juni fin­det um 19:00 Uhr eine Abschluss­ver­an­stal­tung mit Gale­rie­lei­ter Dr. Peter Ass­mann statt.