Ein Aus­flug auf den Traun­stein nahm für zwei Berg­stei­ger aus dem Bezirk Efer­ding am Mitt­woch ein uner­war­te­tes Ende: Eine 31-Jäh­ri­ge bekam auf dem Natur­freun­desteig plötz­lich star­ke Angst­zu­stän­de und konn­te nicht mehr wei­ter. Ein Poli­zei­hub­schrau­ber führ­te eine spek­ta­ku­lä­re Tau­ber­gung durch – das Paar blieb unverletzt.

Aufstieg über anspruchsvollen Steig

Am Mitt­woch­vor­mit­tag, dem 16. April 2025, mach­ten sich eine 31-Jäh­ri­ge und ihr 34-jäh­ri­ger Beglei­ter vom Gast­haus Hoisn in Gmun­den auf den Weg Rich­tung Traun­stein. Die bei­den aus dem Bezirk Efer­ding stam­men­den Alpi­nis­ten wähl­ten für ihren Auf­stieg den Natur­freun­desteig – eine anspruchs­vol­le Rou­te mit aus­ge­setz­ten Stel­len und klet­ter­stei­g­ähn­li­chen Pas­sa­gen, die gute Tritt­si­cher­heit und Schwin­del­frei­heit erfordert.

Angstzustände stoppen weiteren Aufstieg

Nach dem Durch­stei­gen einer beson­ders schwie­ri­gen Pas­sa­ge bekam die 31-Jäh­ri­ge plötz­lich star­ke Angst­zu­stän­de. Ein Wei­ter­ge­hen oder Zurück­stei­gen war für sie nicht mehr mög­lich. Ihr Beglei­ter erkann­te die Ernst­haf­tig­keit der Situa­ti­on und setz­te gegen 14:30 Uhr einen Not­ruf an die Berg­ret­tung ab.

Rettung per Taubergung durch Polizeihubschrauber

Dar­auf­hin wur­de der Poli­zei­hub­schrau­ber alar­miert, der wenig spä­ter zur Ber­gung am Traun­stein ein­traf. In zwei Umläu­fen wur­den die bei­den Per­so­nen mit­tels Tau­ber­gung sicher aus dem fel­si­gen Gelän­de geholt und in siche­res Gebiet gebracht. Bei­de blie­ben kör­per­lich unver­letzt, muss­ten jedoch den Abbruch ihres Berg­aben­teu­ers hinnehmen.

Quel­le: LPD OÖ