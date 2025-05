Meteo­ro­lo­ge: Chris­ti­an Brandstätter

Bezirk: Vöck­la­bruck und Gmun­den (Salz­kam­mer­gut)

Mit einer mitt­le­ren Tem­pe­ra­tur von etwa 11,2 Grad fiel der April ca. 2,1 Grad wär­mer als das lang­jäh­ri­ge Mit­tel (1991 – 2020) aus. Wie die Vor­mo­na­te zeich­ne­te sich der April durch hoch­druck­ge­präg­tes Wet­ter aus, wes­halb der April deut­lich zu tro­cken ausfiel.

Laut METEO-data (Meteo­ro­lo­ge Chris­ti­an Brand­stät­ter) star­te­te der April zeit­wei­se recht frisch und mit noch eini­gen Frost­ta­gen. In der ers­ten Deka­de lagen die Tem­pe­ra­tur­höchst­wer­te an drei Tagen unter­halb der 10 Grad Mar­ke, in vier Näch­ten gab es sogar noch­mal leich­ten Frost. In der Nacht zum 7. April sank das Ther­mo­me­ter noch­mal auf unter ‑5 Grad.

Mit­te April bestimm­te ein sta­bi­les Früh­lings­hoch das Wet­ter, wobei am 16. und April zwei Som­mer­ta­ge mit Höchst­wer­ten über 25 Grad regis­triert wur­den. Die letz­te Deka­de war zeit­wei­se etwas wech­sel­haf­ter und nicht mehr ganz so Warm, aber den­noch ange­nehm. In den letz­ten drei Tagen gab es dann noch­mal einen Vor­ge­schmack auf den Som­mer mit Tem­pe­ra­tu­ren deut­lich über 20 Grad.

Wie schon erwähnt fiel der April deut­lich zu tro­cken aus. Nen­nens­wer­te Nie­der­schlä­ge gab es ledig­lich an drei Tagen. In See­wal­chen wur­de am 18. April eine Nie­der­schlags­men­ge von 14,8 mm ver­zeich­net. In Bad Goi­sern gab es am sel­ben Tag ähn­li­che Wer­te. In Bad Ischl waren es am 18. April 16 mm. In St. Wolf­gang fie­len am 25. April knapp 14 mm. Spit­zen­rei­ter dürf­te Vöck­la­bruck gewe­sen sein mit knapp 17 mm am 18. April. Die Monats­nie­der­schlags­men­ge in See­wal­chen betrug 39,4 mm. Dies sind etwa 60% vom lang­jäh­ri­gen Mit­tel (1991 – 2020).

Das ein­zig nen­nens­wer­te Sturm­ereig­nis war am 17. April, wo sich nörd­lich der Alpen ein Lee­tief bil­de­te und nach Nor­den zog. Hier­bei wur­den in Mond­see 93 km/h, in St. Wolf­gang 80 km/h und in Alt­müns­ter 78 km/h gemes­sen. Mit durch­schnitt­lich Son­nen­stun­den wur­de das Monats­soll doch sehr deut­lich überschritten.

Wie geht es nun Mai wei­ter? Auf­grund des fort­ge­schrit­te­nen Kli­ma­wan­dels ist davon aus­zu­ge­hen, dass der Mai wohl zu warm und zu tro­cken aus­fal­len wird. Aller­dings sind Kalt­luft­ein­brü­che im Mai kei­ne Sel­ten­heit. Die Eis­hei­li­gen sind in die­sem Jahr zwi­schen dem 11. und 15. Mai. Dies ist kei­ne „gol­de­ne“ Wet­ter­re­gel, zeigt aber durch­aus, dass es noch­mal emp­find­lich frisch wer­den kann. Gleich­wohl wür­de sich die Natur über mehr­tä­gi­gen Land­re­gen wohl freuen.