Am Sams­tag ver­un­glück­te ein 25-jäh­ri­ger Tou­rist aus Chi­na bei einer E‑Bike-Tour in Ruß­bach schwer. Trotz des tie­fen Stur­zes in eine Schlucht hat­te der Mann unglaub­li­ches Glück und überlebte.

Der Unfall ereig­ne­te sich gegen 18 Uhr auf der Schwar­zen­see­stra­ße im Gemein­de­ge­biet von Ruß­bach. Der jun­ge Tou­rist war Teil einer Rei­se­grup­pe und mit einem E‑Mountainbike unter­wegs. In einem beson­ders stei­len Abschnitt ver­lor er die Kon­trol­le über sein Fahr­rad und stürz­te. Dabei rutsch­te er unter der Leit­plan­ke hin­durch und fiel rund 35 Meter über stei­les, unweg­sa­mes Gelän­de in eine was­ser­füh­ren­de Schlucht.

Was­ser­be­cken ret­tet das Leben

Der Sturz wur­de schließ­lich durch ein natür­li­ches Was­ser­be­cken gestoppt, das Schlim­me­res ver­hin­der­te. Der schwer ver­letz­te Mann schaff­te es, sich selbst­stän­dig auf einen Stein­vor­sprung zu ret­ten. Dort blieb er jedoch hilf­los zurück, da eine wei­te­re Fort­be­we­gung wegen sei­ner Ver­let­zun­gen nicht mög­lich war.

Ret­tungs­ein­satz in unweg­sa­mem Gelände

Die alar­mier­ten Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr und Berg­ret­tung began­nen umge­hend mit der schwie­ri­gen Ber­gung. Mit ver­ein­ten Kräf­ten konn­te der Tou­rist aus der Schlucht befreit und medi­zi­nisch erst­ver­sorgt wer­den. Anschlie­ßend wur­de er mit dem Ret­tungs­hub­schrau­ber in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck gebracht.

Quel­le: LPD OÖ