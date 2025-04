Vie­le Mode-High­lights erleb­ten die Stu­die­ren­den der Meis­ter­schu­le Eben­see bei ihrem 3‑tägigen Wienaufenthalt.

So war­fen sie einen Blick hin­ter die Kulis­sen der fas­zi­nie­ren­den Thea­ter­welt Wiens. In den Kos­tüm­werk­stät­ten ART for ART ent­ste­hen durch hoch­spe­zia­li­sier­te Hand­werks­tech­ni­ken wah­re Kunstwerke.

Mit dem digi­ta­len MAK-Gui­de erkun­de­ten wir die aktu­el­len Aus­stel­lun­gen PECHE POP und MUS­TER DER MODER­NE — Mei­sen Kimonos.

Ein ech­tes High­light war der ORF Auf­tritt in „Guten Mor­gen Öster­reich“ mit Mar­ti­na Reu­ter. In ori­gi­nel­lem Lila-Style berich­te­te David Ent­hol­zer sym­pa­thisch und sou­ve­rän über die Meis­ter­schu­le für Damen­klei­der­ma­cher in Ebensee.

Die beein­dru­cken­de Füh­rung im Schnei­der- und Plis­see­ate­lier von Tan­ja Raab zeig­te uns ein bereits sehr sel­te­nes Hand­werk. Das Wie­der­se­hen im Ate­lier „zig­zag“ mit Gewand­meis­te­rin Han­nah Hoff­mann, einer Absol­ven­tin unse­rer Schu­le, freu­te uns besonders.

Hohe Schnei­der­kunst und die Lie­be zur Mode durf­ten wir im wun­der­schö­nen Ate­lier Vera Dittrich erfahren.

Susan­ne Bis­ovs­kys Salon befin­det sich in einer ehe­ma­li­gen Seidenmanufaktur.

Umge­ben von exklu­si­ven Model­len dis­ku­tier­ten wir mit ihrem Part­ner Joseph Gerger.

Inspi­riert von den viel­fäl­ti­gen Facet­ten der Mode­welt wird der Krea­ti­vi­tät im Ate­lier an der Mode­schu­le Eben­see wei­ter­hin frei­en Lauf gelassen.