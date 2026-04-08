Von 13. bis voraussichtlich 17. April kommt es auf der B144 Gmundener Straße zu Verkehrsänderungen. Grund sind dringend notwendige Sanierungsarbeiten im Bereich des Steyrermühler Bergs.

Auf einem rund 500 Meter langen Abschnitt der B144 (Str.-Km. 13,900 bis 14,400) werden zwischen 13. und voraussichtlich 17. April 2026 umfangreiche Sanierungsarbeiten durchgeführt. Bei Schlechtwetter kann sich die Fertigstellung bis in die Kalenderwoche 17 verschieben.

Während der Bauzeit bleibt der Verkehr in Fahrtrichtung Traunfall bzw. Roitham durchgehend auf der B144 bestehen. Für Fahrzeuge in Richtung Gmunden wird hingegen eine Umleitung eingerichtet: Diese führt ab der Autobahnkreuzung über die sogenannte „Rewe-Brücke“, weiter über die Gemeindestraße Ehrenfeld und schließlich über die L1303 Ohlsdorfer Straße bei Sandhäuslberg zurück auf die B144.

Grund für die Bauarbeiten ist der stark beanspruchte Straßenabschnitt, der durch intensiven Schwerverkehr zahlreicher umliegender Industrie- und Gewerbebetriebe erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Besonders im Bereich des Steyrermühler Bergs haben sich Spurrinnen und Verdrückungen gebildet, die eine Sanierung unumgänglich machen.

Im Zuge der Arbeiten werden die bituminöse Trag- und Deckschicht erneuert. Zusätzlich wird die Tragschicht im Fahrstreifen Richtung Gmunden verstärkt, um den hohen Belastungen durch Bremskräfte im Gefälle künftig besser standzuhalten.

Um die Bauzeit möglichst kurz zu halten und Verkehrsbehinderungen zu minimieren, wird ein Einbahnsystem eingerichtet. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den ausgeschilderten Umleitungen zu folgen und mehr Fahrzeit einzuplanen.