Am Abend des 21. März 2026 fand die alljährliche Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Lauffen statt, wo auf das vergangene Jahr 2025 zurückgeblickt wurde.

Im Nachfolgenden wollen wir einen kurzen Überblick über das vergangene Jahr geben:

Einsätze & Hilfeleistungen

Insgesamt wurden 23 Einsätze abgearbeitet – von Bränden über Verkehrsunfälle bis hin zu technischen Hilfeleistungen.

Besonders fordernd waren Brandeinsätze sowie Fahrzeugbergungen und Unwettereinsätze.

Ausbildung auf hohem Niveau

Mit 31 Übungen und Schulungen sowie über 900 Stunden Ausbildung wurde intensiv trainiert, um für jede Lage vorbereitet zu sein.

Zusätzlich absolvierten viele Kameraden Lehrgänge und Spezialausbildungen auf der Landesfeuerwehrschule in Linz – vom Atemschutz bis hin zur internationalen Spezialausbildung für Tunnelbrandbekämpfung und der Schweiz.

Auch abseits von Einsätzen war viel los:

Feuerwehrball, Maibaum und Floriani

Brandschutzschulungen für Betriebe

Teilnahme an regionalen Veranstaltungen

Alleine in diesem Bereich wurden fast 2.500 Stunden geleistet – ein starkes Zeichen für unsere Verankerung in Ort.

Starke Jugend – unsere Zukunft

Unsere Feuerwehrjugend leistete über 596 Stunden und nahm an zahlreichen Übungen, Wissenstests und Veranstaltungen teil. Eine ganz besondere Freude war die Angelobung unseres neuen Jungfeuerwehrmanns Tobias Kneisl.

Neben Einsätzen und Übungen wurden etliche Stunden in Wartung, Gerätepflege und Organisation investiert. Insgesamt legten unsere Fahrzeuge über 6.000 km zurück.

5.164 Stunden wurden 2025 von unseren Mitgliedern ehrenamtlich geleistet

Diese Zahl zeigt eindrucksvoll, was freiwilliger Einsatz bedeutet.

Nach dem offiziellen Teil konnten die Kameraden den Abend nicht wie gewohnt im Gasthaus Wes´n ausklingen lassen, da zu einem Brandeinsatz alarmiert wurde. Zum Bericht: https://www.ff-badischl.at/aktuelle-beitraege/brandeinsaetze/2026/3885-ff-lauffen-brandeinsatz-waehrend-jahreshauptversammlung.html

Ein großer Dank gilt den Ehrengästen aus der Politik, den Funktionären des Abschnitts- und Pflichtbereichsfeuerwehrkommandos sowie der Pfarre Lauffen für deren kommen.