Schwers­te Ver­let­zun­gen erlitt am Frei­tag in den frü­hen Mor­gen­stun­den ein Mann, der auf der B120 Scharn­stei­ner Stra­ße in Gmun­den von einem Auto erfasst und von einem LKW mit­ge­schleift wurde.

Der fol­gen­schwe­re Unfall ereig­ne­te sich am Frei­tag gegen 05:00 Uhr früh auf der B120 Scharn­stei­ner Stra­ße, Aubau­er­stra­ße, im Gemein­de­ge­biet von Gmun­den. Aus unbe­kann­ten Grün­den war offen­bar ein Mann im Bereich der Fahr­bahn der B120 Scharn­stei­ner Stra­ße unter­wegs, wel­cher zuerst von einem PKW erfasst und dann auf die Gegen­fahr­bahn geschleu­dert wur­de, wo er offen­sicht­lich von einem LKW samt Anhän­ger meh­re­re Meter weit mit­ge­schleift wurde.

Die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr wur­den zur Per­so­nen­ret­tung alar­miert. Beim Ein­tref­fen der Feu­er­wehr befand sich der Schwerst­ver­letz­te bereits im Ret­tungs­fahr­zeug, er konn­te bereits von den Ret­tungs­kräf­ten befreit werden.

Der Pati­ent wur­de nach der not­ärzt­li­cher Erst­ver­sor­gung am Unfall­ort ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck ein­ge­lie­fert. Die PKW-Len­ke­rin wur­de vom Team der Kri­sen­in­ter­ven­ti­on betreut, der LKW-Len­ker blieb unver­letzt. Nach der poli­zei­li­chen Spu­ren­si­che­rung führ­ten die Kräf­te der Feu­er­wehr die Auf­räum­ar­bei­ten am Unfall­ort durch und rei­nig­ten die Fahrbahn.

Die B120 Scharn­stei­ner Stra­ße war zwi­schen der Kreu­zung mit der B145 Salz­kam­mer­gut­stra­ße und An der West­um­fah­rung bezie­hungs­wei­se Aubau­er­stra­ße für knapp zwei Stun­den gesperrt. (Quel­le: laumat/Matthias Lauber)