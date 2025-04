Auf einem Park & Ride Park­platz in Bad Ischl erfass­te ein Auto­fah­rer beim Zurück­set­zen eine 73-jäh­ri­ge Fuß­gän­ge­rin. Die Frau wur­de schwer ver­letzt ins Kran­ken­haus gebracht.

Ein 45-jäh­ri­ger Fir­men­wa­gen­len­ker aus dem Bezirk Gmun­den fuhr am Diens­tag­vor­mit­tag, dem 1. April 2025, gegen 10:10 Uhr in den Park & Ride Park­platz in der Bahn­hof­stra­ße in Bad Ischl ein. Da kein frei­er Stell­platz ver­füg­bar war, setz­te er sein Fahr­zeug rück­wärts wie­der aus der Park­flä­che hin­aus. Dabei über­sah er eine 73-jäh­ri­ge Fußgängerin.

Fußgängerin erlitt Schwere Verletzungen

Die Frau wur­de durch den Auf­prall nach hin­ten geschleu­dert und stürz­te schwer ver­letzt zu Boden. Ret­tungs­kräf­te des Roten Kreu­zes Bad Ischl über­nah­men die Erst­ver­sor­gung und brach­ten die Ver­letz­te ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Bad Ischl. Ein Alko­test beim 45-jäh­ri­gen Len­ker ver­lief negativ.

Quel­le: Poli­zei Oberösterreich