Im April 2024 wur­den 15 jugend­li­che Cir­cus-Lehr­lin­ge im Alter von 9 bis 17 Jah­ren aus dem Salz­kam­mer­gut bei Publi­kum und Pres­se gefei­ert, als sie gemein­sam mit der renom­mier­ten aus­tra­li­schen Cir­cus­com­pa­gnie C!RCA und der Tiro­ler Music­ban­da Fra­nui bei der inter­na­tio­na­len Welt­pre­mie­re von URLICHT PRI­MAL LIGHT im Rah­men der Kul­tur­haupt­stadt Euro­pas Bad Ischl Salz­kam­mer­gut 2024 auf­tre­ten konnten.

Nun gehen sie damit auf Tour­nee: Beim Fes­ti­val Dei Due Mun­di in Spol­teo (IT) wird die Pro­duk­ti­on heu­er wie­der auf­ge­führt. Zur Vor­be­rei­tung kommt C!RCA aus Bris­bane am 7. Juni 2025 nach Bad Goi­sern – ein ech­tes Highlight!

Im Gepäck: ein inten­si­ver Akro­ba­tik-Work­shop für For­ge­schrit­te­ne ab 14 Jah­ren. Die Teil­nah­me ist eine ein­ma­li­ge Gele­gen­heit, unter der Anlei­tung von Künstler*innen einer der welt­weit bekann­tes­ten zeit­ge­nös­si­schen Zir­kus­com­pa­gni­en zu trainieren.

Die Teilnehmer*innen soll­ten über min­des­tens ein Jahr Erfah­rung in Tanz, Musik­gym­nas­tik, Akro­ba­tik oder ver­wand­ten Bewe­gungs­for­men ver­fü­gen – sowie Lust auf neue Erfah­run­gen und krea­ti­ve Her­aus­for­de­run­gen mit­brin­gen! Grund­kennt­nis­se wie Räder schla­gen und Rol­le vor­wärts soll­ten sicher beherrscht werden.

Doch das ist noch nicht alles: Die nächs­te akro­ba­ti­sche Her­aus­for­de­rung erwar­tet Anfänger*innen und Fort­ge­schrit­te­ne am Frei­tag, 1. August um 09:00 Uhr im Turn­saal der Volks­schu­le Bad Goi­sern. Im Rah­men des GOI­SERN MACHT CIR­CUS FES­TI­VAL wer­den Yas­mi­ne Heyer und Uwe Sat­tel­kow in ihrem Akro­ba­tik-Work­shop für Anfän­ger und Fort­ge­schrit­te­ne eben­falls Ein­bli­cke in die Welt der Akro­ba­tik eröffnen.

Beim GOI­SERN macht CIR­CUS FES­TI­VAL brin­gen am Do, 31.7. Tan­ja Sim­ma (Ö) und Hélè­ne Gus­tin (F) mit „The One and the One“ sen­si­ble, klu­ge und sub­ti­le Clowns mit star­kem Cha­rak­ter auf die Cir­cus-Büh­ne. Yas­mi­ne Heyer & Uwe Sat­tel­kow zei­gen mit „Xpect“ fes­seln­de Musik-Akro­ba­tik auf höchs­tem Niveau.

Mit dem Stück „IIIII – About the Art of let­ting go“ gibt es am zwei­ten Abend, Fr, 1.8., ein akro­ba­ti­sches Meis­ter­werk auf dem „Cyr­wheel“ zu sehen, gezeigt von Artis­tin San­dra Han­s­chitz und Musi­ker Joël Beye­rer. Sehr amü­sant zu Ende gehen die Fes­ti­val­a­ben­de mit Bar­ba­ra Probst — in der Badewanne!

Bei­de Aben­de wer­den von GmC Light­house, einer Trup­pe jun­ger Circus-Artist:innen aus der Regi­on, eröff­net. „Kannst du nicht war ges­tern – heu­te ist Circus“!

WORK­SHOP-INFOS

🔹 C!RCA: Sams­tag, 7. Juni 2025, 15–18 Uhr

🔹 Ort: Welt­erbe-Mit­tel­schu­le NMS1, Kur­park­str. 4, 4822 Bad Goisern

🔹 Kos­ten: 65.-/Teilnehmer*in

🔹 Für Fort­ge­schrit­te­ne, Teil­neh­mer­zahl begrenzt.

🔹 Heyer & Sat­tel­kow: Frei­tag, 1. August 2025, Uhr

🔹 Ort: Welt­erbe-Mit­tel­schu­le NMS1, Kur­park­str. 4, 4822 Bad Goisern

🔹 Kos­ten: 50.-/Teilnehmer*in

🔹 Für Anfän­ger und Fort­ge­schrit­te­ne, Teil­neh­mer­zahl begrenzt!

FES­TI­VAL-TICKETS, INFOS & WORKSHOP-ANMELDUNG

verein@goisernmachtcircus.at | Tel. 0650 5155975 | www.goisernmachtcircus.at