LINZ/GMUNDEN/VÖCKLABRUCK/BAD ISCHL. Das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum der Ober­ös­ter­rei­chi­schen Gesund­heits­hol­ding bekommt dem­nächst drei neue Füh­rungs­kräf­te. Mit 1. Mai 2025 wird Dr. Mar­ko Sca­la neu­er Lei­ter des Insti­tuts für Radio­lo­gie am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den und Univ.-Prof. Dr. Dr. Johan­nes Hay­bäck, Prof. h.c neu­er Lei­ter des Insti­tuts für kli­ni­sche Patho­lo­gie und Mole­ku­lar­bio­lo­gie am Stand­ort Vöck­la­bruck. In Bad Ischl über­nimmt Dr. Mar­tin Bay­er mit 1. Juli 2025 die Lei­tung des Insti­tuts für Anäs­the­sie und Intensivmedizin.

Dr. Mar­ko Sca­la (39) absol­vier­te das Medi­zin­stu­di­um in sei­ner Hei­mat­stadt Graz. Bereits im Jahr 2012 hat sein Weg ihn in die Radio­lo­gie des Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den geführt. Seit 2018 ist er als lei­ten­der Ober­arzt und stell­ver­tre­ten­der Insti­tuts­lei­ter tätig. Der­zeit steht Dr. Sca­la vor dem Abschluss sei­nes Mas­ter­stu­di­ums „Health Care Manage­ment“ an der Donau Uni­ver­si­tät Krems. In sei­ner Mas­ter­ar­beit wid­met er sich dem aktu­el­len The­ma „KI in der Radiologie“.

Für die Zukunft freut sich Dr. Mar­ko Sca­la auf eine wei­ter­hin gute inter­dis­zi­pli­nä­re Zusam­men­ar­beit, ins­be­son­de­re mit den Abtei­lun­gen im Haus und um Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum. Wich­tig ist ihm auch eine star­ke regio­na­le und über­re­gio­na­le Vernetzung.

Dr. Mar­ko Sca­la lebt gemein­sam mit sei­ner Frau und sei­nem Sohn in Gmun­den. In sei­ner Frei­zeit betreibt der zukünf­ti­ge Insti­tuts­vor­stand ger­ne Sport, am liebs­ten Beach­vol­ley­ball und Rad­fah­ren. Dabei genießt er mit sei­ner Fami­lie die hohe Lebens­qua­li­tät im wun­der­schö­nen Salzkammergut.

Als neu­er Lei­ter der Radio­lo­gie im Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kums Gmun­den wird Dr. Mar­ko Sca­la auf Prim. Dr. Ekke­hard Lind­ner fol­gen, der nach mehr als 20 Jah­ren in die­ser Funk­ti­on in die Pen­si­on geht.

Univ.-Prof. Dr. Dr. Johan­nes Hay­bäck (47) ist gebür­ti­ger Ober­ös­ter­rei­cher. Der Wech­sel ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum als neu­er Lei­ter des Insti­tuts für kli­ni­sche Patho­lo­gie und Mole­ku­lar­bio­lo­gie am Stand­ort Vöck­la­bruck ist also auch eine Rück­kehr in die Heimat.

Medi­zin stu­dier­te Univ.-Prof. Dr. Dr. Hay­bäck in Inns­bruck, wobei er sei­ne Tur­nus­aus­bil­dung in Ober­ös­ter­reich, über­wie­gend in Linz absol­vier­te. Er ist Fach­arzt für Patho­lo­gie, Neu­ro­pa­tho­lo­gie und Mole­ku­lar­pa­tho­lo­gie. Er genoss dar­über hin­aus die Aus­bil­dung zum Aca­de­mic Health Care Mana­ger an der Uni­ver­si­tät Salz­burg Busi­ness School.

Univ.-Prof. Dr. Dr. Johan­nes Hay­bäck hat unter ande­rem 15 Jah­re lang am Insti­tut für Patho­lo­gie der Medi­zi­ni­schen Uni­ver­si­tät Graz gear­bei­tet, auch dort schon als Lei­ter der Abtei­lung für Neu­ro­pa­tho­lo­gie und als Grün­dungs­ko­or­di­na­tor des Com­pre­hen­si­ve Can­cer Cen­ter (CCC) Graz. Zudem war er fünf Jah­re lang bis 2023 als Direk­tor und Pro­fes­sor des Insti­tuts für Patho­lo­gie, Neu­ro­pa­tho­lo­gie und Mole­ku­lar­pa­tho­lo­gie an der Medi­zi­ni­schen Uni­ver­si­tät Inns­bruck tätig. Dar­über hin­aus zäh­len die Leh­re an Uni­ver­si­tä­ten wie Mari­bor (Slo­we­ni­en), Luz­hou (Chi­na) sowie wis­sen­schaft­li­che For­schung zu sei­nen Leidenschaften.

Dar­um enga­giert er sich in sei­ner mitt­ler­wei­le 2. Amts­pe­ri­ode als Prä­si­dent des Dach­ver­ban­des onko­lo­gisch täti­ger Fach­ge­sell­schaf­ten Öster­reichs (DON­KO) für die inter­dis­zi­pli­nä­re Dia­gnos­tik und Behand­lung von Krebs­pa­ti­en­tIn­nen. Auf euro­päi­scher Ebe­ne befasst er sich mit die­ser The­ma­tik als Chair­man der Pat­ho­bio­lo­gy group der Euro­pean Orga­ni­sa­ti­on for Rese­arch and Tre­at­ment of Can­cer (EORTC).

Pri­vat ver­bringt der aus St. Flo­ri­an bei Linz stam­men­de begeis­ter­te Sport­ler ger­ne Zeit beim Klet­tern in Fels und Eis. Er plant zudem einen Umzug ins Salz­kam­mer­gut, was auch sei­nem Hob­by zugutekommt.

Univ.-Prof. Dr. Dr. Hay­bäck über­nimmt die Lei­tung des Insti­tuts für Patho­lo­gie von Prim. Dr. René Silye, der das Insti­tut mehr als fünf Jah­re gelei­tet hat und seit mehr als 22 Jah­ren im Unter­neh­men tätig war. Er geht nun in Pen­si­on, wird jedoch auf eige­nen Wunsch wei­ter als Ober­arzt mit 16 Wochen­stun­den am Insti­tut beschäf­tigt sein.

Dr. Mar­tin Bay­er (46) ist gebür­ti­ger Vöck­la­bru­cker und arbei­tet bereits seit 18 Jah­ren am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Gmun­den. Nun über­nimmt er mit 1. Juli 2025 die Lei­tung des Insti­tuts für Anäs­the­sie und Inten­siv­me­di­zin am Stand­ort Bad Ischl.

Er stu­dier­te davor Medi­zin in Inns­bruck und begann nach sei­nem Tur­nus sei­ne Fach­arzt­aus­bil­dung unter ande­rem in Gmun­den. Seit 2015 ist er als Fach­arzt am Insti­tut für Anäs­the­sie und Inten­siv­me­di­zin tätig.

Schon wäh­rend sei­ner Aus­bil­dung zuerst zum All­ge­mein­me­di­zi­ner und dann zum Fach­arzt für Anäs­the­sie und Inten­siv­me­di­zin wur­de Dr. Mar­tin Bay­er sehr früh mit Auf­ga­ben wie der Tur­nus­arzt­ver­tre­tung und spä­ter mit der Lei­tung des Not­arzt­stütz­punkts Gmun­den betraut.

Neben sei­ner ärzt­li­chen Tätig­keit ist er außer­dem OP-Koor­di­na­tor sowie Lei­ter der Qua­li­täts­si­che­rungs­kom­mis­si­on am Salz­kam­mer­gut Klinikum.

Mit sei­ner Frau und den drei Kin­dern (10,12 und 16 Jah­re) lebt Dr. Mar­tin Bay­er am Atter­see. In sei­ner Frei­zeit liebt er es sport­lich. Er spielt unter ande­rem Ten­nis in der Bun­des­li­ga 45+. Zudem ist er gern in den Ber­gen unter­wegs – mit dem Moun­tain­bike oder bei einer Skitour.

Dr. Mar­tin Bay­er löst als neu­er Lei­ter der Anäs­the­sie und Inten­siv­me­di­zin in Bad Ischl Prim. Dr. Mat­thi­as Pis­e­cky ab, der die­se Funk­ti­on 16 Jah­re lang aus­üb­te und mehr als 25 Jah­re im Unter­neh­men tätig war. Er geht nun in die wohl­ver­dien­te Pension.

„Ich freue mich, dass wir mit den getrof­fe­nen Per­so­nal­ent­schei­dun­gen für das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum fach­lich breit qua­li­fi­zier­te, enga­gier­te und mensch­lich gewin­nen­de Per­sön­lich­kei­ten enga­gie­ren konn­ten. Gera­de in Zei­ten in denen Fach­ärz­tin­nen und Fach­ärz­te schwie­rig zu fin­den sind ist dies beson­ders erfreu­lich. Dr. Mar­ko Sca­la und Dr. Mar­tin Bay­er ken­nen durch ihre jah­re­lan­ge Arbeit im Kli­ni­kum die Häu­ser und auch unser Unter­neh­men mit ihren Wer­ten und Mit­ar­bei­te­rIn­nen bes­tens. Und auch mit Univ.-Prof. Dr. Dr. Johan­nes Hay­bäck­kommt ein Exper­te auf sei­nem Gebiet ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum. Ich bin über­zeugt, dass alle drei ihre künf­ti­gen Abtei­lun­gen in eine erfolg­rei­che Zukunft füh­ren und die best­mög­li­che Ver­sor­gung unse­rer Pati­en­tIn­nen wei­ter vor­an­trei­ben wer­den. Ich wün­sche ihnen und ihren Teams im Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum alles Gute für ihre künf­ti­ge Tätig­keit in unse­rem Unter­neh­men. Bei Prim. Dr. Ekke­hard Lind­ner, Prim. Dr. René Silye und Prim. Dr. Mat­thi­as Pis­e­cky bedan­ke ich mich aus gan­zem Her­zen für ihre teils jahr­zehn­te­lan­ge Arbeit und ihr Enga­ge­ment für unse­re Pati­en­tIn­nen und das Unter­neh­men. Ich wün­sche ihnen eine schö­ne Zeit in der Pen­si­on“, so Dr. Franz Har­non­court, Vor­sit­zen­der der Geschäfts­füh­rung der OÖ Gesund­heits­hol­ding GmbH.