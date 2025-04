Am Sams­tag, 26.04.2025 ver­an­stal­te­te der Klet­ter­ver­band OÖ gemein­sam mit der Bould­er­hal­le Sto­a­block Gmun­den die Öster­rei­chi­sche Nach­wuchs­meis­ter­schaft Bould­ern für die Klas­se U 13 m/w. Die bes­ten jun­gen Nachwuchsathlet:innen aus ganz Öster­reich kamen in das wun­der­schö­ne Salz­kam­mer­gut, um Ihre Fähig­kei­ten unter Beweis zu stellen.

Am Vor­mit­tag wur­de in der Qua­li­fi­ka­ti­on mit 12 Bould­ern um den Ein­zug in das Fina­le geklet­tert. 8 Ver­su­che pro Bould­er waren mög­lich und die bes­ten 12 Athlet:innen zogen in das Fina­le ein.

Nach der Qua­li­fi­ka­ti­on konn­te auch OÖ stolz sein, Eli­sa Steindl sowie Johan­na Schim­pelsber­ger (bei­de NFÖ Puck­ing) qua­li­fi­zier­ten sich mit Ihren her­aus­ra­gen­den Leis­tun­gen für das Finale.

Im männ­li­chen Star­ter­feld jubel­te Valen­tin Ober­eig­ner (ÖAV Gmun­den) über den Finaleinzug.

Hoch­span­nung war im Fina­le der jeweils bes­ten 12 Kletter:innen zu spü­ren. Die­ses wur­de im Welt­cup Semi­fi­nal­mo­dus aus­ge­tra­gen. Dabei sind 4 Bould­erpro­ble­me zu lösen mit jeweils 5 Minu­ten Klet­ter­zeit pro Athlet:in und nur 5 Minu­ten Pau­se zwi­schen den Bould­ern. Eli­sa Steindl, die als Füh­ren­de aus der Qua­li­fi­ka­ti­on ihr gro­ßes Poten­ti­al zei­gen konn­te, erreich­te im Fina­le Rang 4. Johan­na Schim­pelsber­ger und Valen­tin Ober­eig­ner jeweils Rang 11.

Wir gra­tu­lie­ren allen Athlet:innen und ganz beson­ders gra­tu­lie­ren wir den Siegern:

U13 w

(vlnr. Rusch, Grass, Neuschwendter)

1 GRASS Leni Eli­sa 2013 ÖAV Blu­denz VLBG

2 RUSCH Ida Pau­li­ne 2013 ÖAV Dorn­birn VLBG

3 NEU­SCHWEND­TER Matil­da 2013 ÖAV Wörgl TIR

wei­te­re OÖ Ergeb­nis­se : 4. Eli­sa Steindl (NFÖ Puck­ing), 11. Johan­na Schim­pelsber­ger (NFÖ Puck­ing), 15. Mag­da­le­na Gneiss (NFÖ Vöck­la­bruck), 30. Ella Pich­ler (ÖAV Gmun­den), 26. Sarah Gru­ber (NFÖ Puck­ing), 37. Ella Sau­er­koch (NFÖ Pucking)

U13 m

(vlnr. Höss, Kersch­bau­mer, Elser)

1 KERSCH­BAU­MER Jakob 2013 Bould­er­ver­ein BLOC House STMK

2 HÖSS Lau­rin 2013 ÖAV Inns­bruck TIR

3 ELSER Lukas 2014 K1 Klet­ter­ver­ein VLBG

wei­te­re OÖ Ergeb­nis­se : 11. Valen­tin Ober­eig­ner (ÖAV Gmun­den), 18. Lau­renz Steyrl (ÖAV Rohr­bach), 21. Paul Neu­mann, 34. Leo Neu­mann (bei­de ÖAV Linz), 35. Anton Schön­hu­ber, 36. Lukas Fischer (bei­de ÖAV Rohrbach)

Alle Ergeb­nis­se im Detail fin­den Sie unter fol­gen­dem Link.

https://data.austriaclimbing.com/Event/3284