Das Meis­ter­schafts­spiel in der Frau­en­klas­se Süd/West, SV Gmun­den – SPG Laab Rans­ho­fen, muss­te am Wochen­en­de wegen „NICHT­AN­TRE­TENS“ der Gäs­te abge­sagt wer­den. Mit einer Straf­ve­ri­fi­zie­rung zuguns­ten Gmun­dens mit 3:0 und 3 Punk­ten ist zu rechnen.

Gmun­dens Chef­trai­ner Peter Märzen­dor­fer bedau­er­te die­se Ent­schei­dung: „Wir wären auch mit einer Ver­schie­bung des Spie­les auf einen spä­te­ren Zeit­punkt jeder­zeit ein­ver­stan­den gewe­sen, dazu kam es lei­der nicht. Es ist scha­de, weil es für den Frau­en­fuß­ball wich­tig gewe­sen wäre, dass über­haupt gespielt wird.“

Auf dem grü­nen Rasen tritt sei­ne Elf im Kampf um Platz 3 am kom­men­den Frei­tag um 19.00 Uhr im Auto­bahn­sta­di­on Eber­stal­zell bei der Spiel­ge­mein­schaft Eber­stal­zell / Pet­ten­bach / Ried im Traun­kreis an, ehe am Sams­tag, 10. Mai , ab 11.00 Uhr in der LSP-Are­na Gmun­den die ASKÖ Vorch­dorf gastiert.