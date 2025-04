Vom 12. bis 20. April 2025 waren Vertreter:innen der Kul­tur­vi­si­on Salz­kam­mer­gut im Rah­men einer künst­le­ri­schen Pro­jekt­wo­che in Dort­mund zu Gast. Die Rei­se fand in Koope­ra­ti­on mit dem Dort­mun­der Künst­ler­kol­lek­tiv freilicht.nord statt und wur­de durch das EU-För­der­pro­gramm Cul­tu­re Moves finan­ziert, das die inter­na­tio­na­le Ver­net­zung von Kul­tur­ver­ei­nen inner­halb Euro­pas unterstützt.

Gemein­sam mit Künstler:innen des Ate­lier­hau­ses freilicht.nord wur­de eine Aus­stel­lung zum The­ma Koh­le und Salz erar­bei­tet – ein ver­bin­den­des The­ma zwi­schen dem Salz­kam­mer­gut und Dort­mund, da bei­de Regio­nen stark vom Berg­bau geprägt sind. Ins­ge­samt waren zehn Künstler:innen an dem Pro­jekt betei­ligt, davon vier aus dem Salz­kam­mer­gut: Armin Etsch­mann, Elza Grimm, Sarah Knie­was­ser und Shaki Korber.

Die Abschluss­aus­stel­lung „Salz auf die Koh­le streu­en“ fand am 19. April 2025 im Gar­ten des freilicht.nord in Dort­mund statt und wur­de von rund 200 Besu­che­rin­nen und Besu­chern besucht. Die geschaf­fe­nen Wer­ke rei­chen von Instal­la­tio­nen und Vide­os bis hin zu abs­trak­ten Bil­dern und spie­geln die Ver­bin­dung von Indus­trie­ge­schich­te, Arbeit und kul­tu­rel­ler Erin­ne­rung wider. Für die Kul­tur­vi­si­on war die­ses Pro­jekt eine wert­vol­le Gele­gen­heit, sich im euro­päi­schen Kon­text wei­ter zu ver­net­zen – ganz im Sin­ne ihres Ver­eins­ziels. Die Kul­tur­vi­si­on hat sich der Ver­net­zung von Kunst- und Kul­tur­ex­per­ti­sen in der Regi­on und dar­über hin­aus verschrieben.

Der Kon­takt zu freilicht.nord ent­stand 2024 im Zuge des Pro­gramms zur Euro­päi­schen Kul­tur­haupt­stadt Bad Ischl-Salz­kam­mer­gut 2024. Die Arbei­ten der Künstler:innen wer­den in Koope­ra­ti­on mit dem Kunst­fo­rum Salz­kam­mer­gut im kom­men­den Herbst auch im Salz­kam­mer­gut präsentiert.