Bad Goi­sern; Um für den Mara­thon­tag bei der Salz­kam­mer­gut-Tro­phy die „Ide­al­li­nie“ zu fin­den, gibt es heu­er wie­der eine Streckenbesichtigung!

Am 24. und 25. Mai lädt das Tro­phy-Team alle inter­es­sier­ten Biker wie­der zur Stre­cken­be­sich­ti­gung ein. Am Sams­tag (24. Mai) wird die F‑Strecke sowie die letz­ten 85 Kilo­me­ter der A- und B- Distan­zen abge­fah­ren. Die­se Tour beinhal­tet auch die Gra­vel-Stre­cke über 67,6 KM und die gesam­te C‑Strecke.

Am Sonn­tag (25. Mai) gibt es Grup­pen für die Stre­cken D, E und G sowie für die neue Gra­vel-Distanz über 52 Kilometer.

Trotz dem sport­li­chen Hin­ter­grund bleibt aber bestimmt Zeit für eine Ein­kehr auf einer der uri­gen Alm­hüt­ten in der Regi­on. Aus­gangs- und Treff­punkt für alle Besich­ti­gungs­tou­ren ist der Markt­platz im Zen­trum von Bad Goi­sern. Die Teil­nah­me an den Tou­ren ist kos­ten­los, eine Anmel­dung ist aber erfor­der­lich. Die Stre­cken­be­sich­ti­gung fin­det bei jeder Wit­te­rung statt.

Fahr­tech­nik­trai­ning mit Andre­as Polz!

Bereits am 23. Mai bie­tet Andre­as Polz ab 14 Uhr einen vier­stün­di­gen Fahr­tech­nik­kurs in der neu­en BSFZ Bike Trail Area in Ober­traun an. Ziel ist es, Level 1 zu beherr­schen und für Fort­ge­schrit­te­ne das Fahr­kön­nen auf Level 2 (ua. das Befah­ren von Spitz­keh­ren und Wur­zeln, Über­win­den von mitt­le­ren Steil­stu­fen und Hin­der­nis­sen) zu steigern.

Alle Infos und Anmel­dun­gen zur Stre­cken­be­sich­ti­gung unter www.trophy.at/streckenbesichtigung.