OTE­LO-Work­shop zur Her­stel­lung von Ter­ra Pre­ta (Schwar­ze Erde), des uralten

Lang­zeit­dün­gers der Indi­ge­nen des Amazonas

Anwen­dung in Gar­ten und Landwirtschaft

Mög­lich­kei­ten zur dau­er­haf­ten Ein­la­ge­rung von Koh­len­stoff in den Boden

Demons­tra­ti­on der Holz­ver­bren­nung im Holzvergaserofen/Pyrolyseofen

Theo­rie, Pra­xis, Visionäres

ABLAUF

Der Nach­mit­tag beginnt mit Köh­lern. Die Teil­neh­men­den heben eine Erd­gru­be aus, legen sie mit Holz aus, set­zen es in Brand, steu­ern und über­wa­chen unter Anlei­tung der Refe­ren­ten den Pro­zess. Par­al­lel wird auch der Holz­ver­ga­serofen bestückt und die Ver­bren­nung in ihm in Gang gesetzt. Wäh­rend die Feu­er bren­nen und glo­sen, ist genug Zeit für die Theo­rie. Ver­mit­telt wer­den die Geschich­te der Ter­ra Pre­ta, che­misch-phy­si­ka­li­sche Grund­la­gen sowie tech­ni­sche Mög­lich­kei­ten und Anwen­dun­gen im eige­nen Garten.

Köhlern/Pyrolyse ist nichts Neu­es, aber das uralte Ver­fah­ren lässt gera­de heu­te, ange­sichts der Kli­ma­ka­ta­stro­phe und der unbe­dingt not­wen­di­gen dras­ti­schen Ver­rin­ge­rung unse­res CO2-Aus­sto­ßes, visio­nä­re Ideen auf­kom­men. Die­se spie­len in die heiß dis­ku­tier­te Abschei­dung und End­la­ge­rung (CCS — Car­bon Cap­tu­re and Sto­rage) hin­ein. Dar­über soll bei die­sem Work­shop auch aus­gie­big dis­ku­tiert wer­den. Das heißt: Im Vor­der­grund ste­hen — ganz im Selbst­ver­ständ­nis der OTE­LOS — frei­er Wis­sens- und Gedan­ken­aus­tausch. Fron­tal­un­ter­richt fin­det in einem klei­ne­ren, aber not­wen­di­gen Aus­maß statt.

Alle Teil­neh­men­den kön­nen zuletzt ein Küberl fer­ti­ge Ter­ra Pre­ta mit nach Hau­se neh­men. Die­se ist bei einem Vor­be­rei­tungs-Köh­lern gemacht wor­den, weil ein Nach­mit­tag für den Her­stel­lungs­pro­zess zeit­lich nicht ausreicht.

Die beim Work­shop am CAM­PUS ORT her­ge­stell­te Ter­ra Pre­ta bleibt dort und dient der Schu­le für expe­ri­men­tel­les Gärtnern.

REFE­REN­TEN

Leon­hard Keib­lin­ger, 24, Land­wirt­schaft­li­cher Fach­ar­bei­ter (ABZ Alt­müns­ter), dzt. Stu­dent an der Uni­ver­si­tät für Boden­kul­tur Wien, Umwelt- und Bioressourcenmanagement

Lorenz Keib­lin­ger, 27, Indus­trie-Desi­gner BA., dzt. Mas­ter­ar­beit zum The­ma Pflan­zen­koh­le­ein­satz in öffent­li­chem Uri­nal (FH Joan­ne­um Graz)

ORGA­NI­SA­TO­RI­SCHES

Ort: Schul­ge­bäu­de + Gar­ten­are­al des CAM­PUS ORT, Pen­sio­natstra­ße 9, 4810 Gmunden

Dau­er: 5 — 6 Stunden

Mit­zu­brin­gen: für Gar­ten­ar­beit taug­li­che Beklei­dung, 5‑Li­ter-Küberl, Schreibmaterial

Unkos­ten­bei­trag pro Per­son: € 10,00

Orga­ni­sa­ti­on: Offe­nes Tech­no­lo­gie­la­bor OTE­LO Gmun­den in Koope­ra­ti­on mit dem CAM­PUS ORT des Schul­ver­ei­nes der Kreuz­schwes­tern, Gmunden

Ter­min: Frei­tag, 9. Mai 2025, 11 — 16 Uhr

Anmel­dun­gen + Aus­künf­te: juksgmunden@gmail.com; +43 699 10214170 (Josef Aigner, Ote­lo Gmunden)

Kos­ten­lo­ses Down­load-Mate­ri­al: Ter­ra Pre­ta 2025

Ver­an­stal­ter: www.otelo.or.at www.campusort.at