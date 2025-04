Zu einem rie­sen Erfolg ent­wi­ckel­te sich die Ver­an­stal­tungs­se­rie 250 Jah­re Buko­wi­na vom euro­päi­schen Forum für Hei­mat­kun­de und Kul­tur, bei der Her­bert Riess aus Gschwandt einen beträcht­li­chen Teil der Orga­ni­sa­ti­on inne hat. Den Beginn mach­te ein öku­me­ni­scher Fest­got­tes­dienst am 6.3.2025 in der Pfarr­kir­che Laa­kir­chen mit der Sing­ge­mein­schaft Laa­kir­chen und einer Lesung von Prof. Adel­heid Picha. Tags dar­auf 7.3.2025 folg­te im ALFA Stey­rer­mühl eine Lesung „Ein Tage­buch der Flucht“ von Prof. Franz Robert Wag­ner. Bei­de Ver­an­stal­tun­gen waren bes­tens orga­ni­siert und besucht. Am 28.3.2025 folg­te im MEZ­ZO Ohls­dorf der Fest­vor­trag „250 Jah­re Buko­wi­na“ von Dr. Ort­fried Kot­zi­an vom Buko­wi­na Insti­tut Augs­burg. Auch dort waren die vie­len Besu­cher begeis­tert und von der Geschich­te her beeindruckt.

Ein wei­te­rer Höhe­punkt war am 29. und 30.3.2025 im Zuge des 25. Salz­kam­mer­gut Oster­mark­tes die Aus­stel­lung „Ostern in der Buko­wi­na — das Oster­ei als Welt­kul­tur­er­be. Dort prä­sen­tier­te Her­bert Riess im Rah­men der Son­der­aus­stel­lung erst­ma­lig die bereits zum Welt­kul­tur­er­be gehö­ren­den „Pysan­ky-Oster-Eier“ aus der Hei­mat Bukowina/Westukraine. Die Besit­zer die­ser Kost­bar­kei­ten sind Prof. Ort­fried Kot­zi­an mit Gat­tin, wel­che mit­samt ihrer Werk­statt­ein­rich­tung ange­reist waren. Frau Maria-Lui­se Kot­zi­an zeig­te die Her­stel­lung der Kost­bar­kei­ten an Hand von Halb­fa­bri­ka­ten den über 1000 inter­es­sier­ten Besu­chern der Sonderausstellung.

Am 24.4.2025 wird ab 10 Uhr die Aus­stel­lung zum 250 Jah­re Jubi­lä­um des öster­rei­chi­schen Kron­lan­des durch Her­bert Ries per­sön­lich eröff­net. Die Aus­stel­lung bleibt bis 30.6.2025 für inter­es­sier­te Besu­cher geöff­net. Wei­ters folgt am 25.4.2025 ab 10:00 Uhr das inter­na­tio­na­le Sym­po­si­um „Im Osten geht die Son­ne auf“ im MEZ­ZO Ohls­dorf. Dort wer­den auch inter­na­tio­na­le Per­sön­lich­kei­ten vor Ort sein und über die Buko­wi­na vortragen.

Am 3.5.2025 folgt ab 14:00 Uhr ein gro­ßes “Fest des Frie­dens“ in der Kitz­man­tel­hal­le Vorch­dorf. Die Eröff­nungs­fei­er beginnt mit Anspra­chen von Orga­ni­sa­tor Her­bert Riess, den Bür­ger­meis­tern der Umge­bung und Lands­mann­schaft-Ver­tre­ter/in­nen. Für musi­ka­li­sche Umrah­mung sorgt das Lin­zer-Czer­no­witz-Express Ensem­ble (Obmann Peter Koss) und die Volks­tanz­grup­pe der Sie­ben­bür­ger-Sach­sen aus Wels wird auch auftreten.

Um ca. 17:00 Uhr gibt es eine Pau­se mit Geträn­ke & Imbis­sen gegen eine frei­wil­li­ge Spen­de. Um 18:00 Uhr wie­der Musik vom Lin­zer-Czer­no­witz-Express Ensem­ble und um 19:00 Uhr dann Lyrik mit Fran­zis­ka Bron­ner in Form von Gedich­ten und Geschich­ten aus Czer­no­witz und musi­ka­li­schen Hoch­ge­nuss von Anna Lang mit Cel­lo-Klas­si­ker. Die Ver­an­stal­tung ist bei frei­em Ein­tritt und garan­tiert tol­le Unterhaltung.