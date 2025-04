Ein Aus­flug auf den Grün­berg in Gmun­den ende­te am Mitt­woch­abend für eine Mut­ter aus dem Bezirk Vöck­la­bruck mit einem Schock­mo­ment: Ihr vier­jäh­ri­ger Sohn blieb beim Spie­len am Berg zurück, wäh­rend die Grup­pe bereits mit der Seil­bahn tal­wärts fuhr.

Kind bleibt unbemerkt am Spielplatz zurück

Die 36-jäh­ri­ge Mut­ter unter­nahm am Mitt­woch, dem 16. April 2025, gemein­sam mit ihrem vier­jäh­ri­gen Sohn, acht wei­te­ren Kin­dern und drei wei­te­ren Erwach­se­nen einen Aus­flug auf den Grün­berg. Am spä­ten Nach­mit­tag – gegen 17:30 Uhr – trat die Grup­pe die Rück­fahrt mit der Grün­berg­bahn an. Wäh­rend­des­sen spiel­te der Bub noch am angren­zen­den Spiel­platz. Im Tru­bel der abfah­ren­den Grup­pe wur­de sein Feh­len zunächst nicht bemerkt.

Erst im Tal wurde das Fehlen festgestellt

Erst bei der Ankunft im Tal bemerk­te die Mut­ter, dass ihr Sohn nicht mit in der Seil­bahn gewe­sen war. Der Vier­jäh­ri­ge hat­te sich zu die­sem Zeit­punkt bereits selbst auf die Suche nach der Grup­pe gemacht, blieb aber allein am Berg zurück.

Zufallsbegegnung führt zur Mutter

Glück­li­cher­wei­se wur­de eine 49-jäh­ri­ge Frau aus dem Bezirk Gmun­den auf den Buben auf­merk­sam. Deren Sohn erkann­te den Vier­jäh­ri­gen als Bru­der einer Freun­din – so konn­te die Mut­ter rasch ver­stän­digt wer­den. Da sie selbst kei­ne Mög­lich­keit mehr hat­te, auf den Berg zurück­zu­keh­ren, wur­de die Poli­zei eingeschaltet.

Polizeistreife bringt Kind ins Tal

Eine Poli­zei­strei­fe aus Gmun­den fuhr dar­auf­hin auf den Grün­berg, hol­te den Buben ab und brach­te ihn sicher ins Tal zurück. Dort konn­te er sei­ner erleich­ter­ten Mut­ter über­ge­ben wer­den. Dank der Auf­merk­sam­keit der Pas­san­tin und des schnel­len Ein­schrei­tens der Poli­zei ging die Ange­le­gen­heit glimpf­lich aus.

Quel­le: LPD OÖ