Ein Fir­men-Event der ande­ren Art fand am Frei­tag, dem 4. April, in der Wer­be­agen­tur Die Gip­fel­stür­mer in Schörf­ling am Atter­see statt: ein exklu­si­ves Wohn­zim­mer­kon­zert mit Marc Höchtl & The Fla­res Unplugged.

Rund 90 gela­de­ne Gäs­te, dar­un­ter Kun­den, Fami­lie und Freun­de der Agen­tur sowie zehn glück­li­che Gewin­ner einer Social-Media-Ver­lo­sung, erleb­ten ein inti­mes Akus­tik-Kon­zert in gemüt­li­cher Wohn­zim­mer­at­mo­sphä­re. Nah­bar, ener­gie­ge­la­den und vol­ler Emo­ti­on prä­sen­tier­te die Band Rock-Klas­si­ker und Indie-Sound unplug­ged – live, per­sön­lich und mit­ten im krea­ti­ven Set­ting des Gipfelstürmer-Büros.

Ire­ne Leit­ner, Mit­ar­bei­te­rin der BRAUN Maschi­nen­fa­brik über den außer­ge­wöhn­li­chen Abend: „Es tut gut, wie­der ein­mal so gute Musik zu hören. Das Gip­fel­stür­mer Wohn­zim­mer­kon­zert ist eine rich­tig coo­le Veranstaltung.“

Für den musi­ka­li­schen Aus­klang sorg­te DJ Joe ali­as Indie­tro, Web­de­si­gner der Mar­ke­ting- und Recrui­ting­agen­tur. Das Kon­zert fand bei frei­em Ein­tritt statt – dabei nutz­ten Die Gip­fel­stür­mer die Gele­gen­heit, schon jetzt ers­te Spen­den für das Ö3-Weih­nachts­wun­der zu sammeln.