Der Ober­bank Tos­ca­nal­auf Gmun­den, der Sport­sonn­tag für Läu­fer und sport­li­che Geher, fin­det am Sonn­tag, 08. Juni 2025 bereits zum 44. Mal statt, wie gewohnt ent­lang der Traum­ku­lis­se des Traunsees.

Der Gmund­ner Tra­di­ti­ons­lauf bie­tet die­ses Jahr mit den bei­den Haupt­läu­fe, dem klas­si­schen TOS­CA­NAL­AUF über 4,2 km und dem TRAUN-TOS­CA­NAL­AUF über 8,3km und dem FUN RUN AND WALK (4,2 km) sowohl Läu­fern als auch Gehern und Wal­kern eine schö­ne Kulis­se für einen sport­li­chen Sonntagvormittag.

Start wird um 8.30 Uhr sein, somit ist es mög­lich das Zeit­fens­ter aus­zu­wei­ten und auch sport­li­chen Gehern und Wal­kern beim FUN RUN AND WALK die Mög­lich­keit zu bie­ten die schö­ne Stre­cke ent­lang der Espla­na­de und durch den Tos­ca­na­park zu bewältigen.

Der FUN RUN AND WALK , der bereits letz­tes Jahr das Event berei­cher­te, stellt den Spaß an der Bewe­gung mit Gleich­ge­sinn­ten in den Vor­der­grund. Dabei wird nicht der oder die Schnells­te prä­miert, son­dern der Teil­neh­mer wel­cher der Durch­schnitts­zeit am nächs­ten kommt.

Start und Ziel der jewei­li­gen Bewer­be ist jeweils der Rat­haus­platz Gmunden.

Den Kin­der – und Jugend­li­che gehört ab 10:15 Uhr die Büh­ne. Nach Alters­klas­se getrennt (U4 — U18) star­ten die Kin­der und Jugend­li­chen am Rat­haus­platz und bewäl­ti­gen die je nach Alter unter­schied­lich lan­gen Rund­kur­se ent­lang der Espla­na­de. Schö­ne Poka­le war­ten auf die ers­ten 5 Mäd­chen und 5 Buben jeder Altersklasse.

SCHÖ­NE SACH­PREI­SE gibt es für die Schnells­ten der Gesamt­wer­tun­gen. Prä­miert wer­den auch die schnells­te Gmund­ne­rin und der schnells­te Gmundner.

Den Tatzl­wurm als Spe­zi­al­preis darf sich der Ver­ein oder die Teil­neh­mer­grup­pe mit den meis­ten Teil­neh­mern teilen.

Alle Teil­neh­mer erhal­ten eine Finis­her­me­dail­le und ein Finisherpaket.

Anmel­dun­gen zum 44. Ober­bank Tos­ca­nal­auf Gmun­den am Sonn­tag, 08. Juni 2025 sind noch bis 06. Juni 2025 auf www.toscanalauf-gmunden.at möglich.