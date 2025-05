Leichter Rückgang gegenüber Vormonat, aber starker Jahresanstieg

Die Zahl der beim AMS Gmun­den regis­trier­ten arbeits­su­chen­den Per­so­nen ist per Ende April 2025 leicht gesun­ken. Die Arbeits­lo­sen­quo­te liegt bei 4,0 Pro­zent, was einem Rück­gang von 0,1 Pro­zent­punk­ten im Ver­gleich zum Vor­mo­nat ent­spricht. Gegen­über dem Vor­jahr fällt der Anstieg jedoch deut­lich aus: Plus 26,7 Pro­zent, das ent­spricht 382 zusätz­li­chen Per­so­nen. Die­ser deut­li­che Zuwachs rela­ti­viert sich etwas, da die Ver­gleichs­wer­te des Vor­jah­res auf einem sehr nied­ri­gen Niveau lagen.

Branchenübergreifender Anstieg – Bau als einzige Ausnahme

Die gestie­ge­ne Arbeits­lo­sig­keit betrifft nahe­zu alle Wirt­schafts­be­rei­che im Bezirk Gmun­den. Ein­zig im Bereich Bau ist ein Rück­gang um 4,3 Pro­zent zu ver­zeich­nen. Die­se Ent­wick­lung deu­tet auf struk­tu­rel­le Her­aus­for­de­run­gen hin. Auch die Gesamt­be­schäf­ti­gung im Bezirk ist rück­läu­fig – mit einem Minus von 0,9 Pro­zent im Ver­gleich zum Vorjahr.

Mehr Frauen von Arbeitslosigkeit betroffen

Ende April 2025 waren im Bezirk Gmun­den 1.814 Per­so­nen als arbeits­los regis­triert, davon 818 Frau­en und 996 Män­ner. Zusätz­lich neh­men 507 Per­so­nen an einer arbeits­markt­po­li­tisch sinn­vol­len Qua­li­fi­zie­rung teil (Vor­jahr: 608). Beson­ders auf­fäl­lig ist der Anstieg der Erwerbs­lo­sig­keit bei Frau­en: Hier beträgt das Plus 31,9 Pro­zent, was ins­be­son­de­re auf die ange­spann­te Lage im Han­del zurück­ge­führt wird.

Offene Stellen weiterhin rückläufig

Unter­neh­men im Bezirk Gmun­den haben dem AMS 1.791 offe­ne Stel­len gemel­det, davon sind 1.552 sofort ver­füg­bar. Im Ver­gleich zum Vor­jahr ent­spricht das einem Rück­gang von 349 Stel­len bzw. 18,4 Pro­zent. Die­se Ent­wick­lung unter­streicht die all­ge­mein rück­läu­fi­ge wirt­schaft­li­che Dyna­mik in der Region.

Lehrstellenangebot trifft Nachfrage

Am Lehr­stel­len­markt zeigt sich ein aus­ge­gli­che­nes Bild: 378 offe­ne Lehr­stel­len ste­hen 107 lehr­stel­len­su­chen­den Per­so­nen gegen­über. Von die­sen sind aktu­ell 20 sofort ver­füg­bar. 107 Lehr­stel­len könn­ten eben­falls sofort besetzt wer­den, was eine punkt­ge­naue Ver­mitt­lung in Aus­sicht stellt.

Hohe Beweglichkeit trotz schwieriger Lage

Die Dyna­mik am Gmund­ner Arbeits­markt bleibt wei­ter­hin hoch: Im April 2025 wur­den 668 Per­so­nen arbeits­los, wäh­rend 786 Per­so­nen ihre Arbeits­lo­sig­keit been­den konn­ten. Dies zeigt, dass trotz der ange­spann­ten Gesamt­la­ge Bewe­gung und Chan­cen am Arbeits­markt bestehen.