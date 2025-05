Am Sams­tag­nach­mit­tag brach in einem Wohn­haus in Nuß­dorf am Atter­see ein Brand im Dach­be­reich aus. Neun Feu­er­weh­ren stan­den im Lösch­ein­satz, ver­letzt wur­de niemand.

Nachbar entdeckte Rauchentwicklung

Am 3. Mai 2025 gegen 14:50 Uhr wur­de eine Poli­zei­strei­fe nach Nuß­dorf am Atter­see beor­dert, nach­dem ein Brand im Dach­be­reich eines Wohn­ge­bäu­des gemel­det wur­de. Bereits beim Ein­tref­fen der Beam­ten war Rauch am First des Hau­ses sicht­bar, wäh­rend die Feu­er­weh­ren mit den Lösch­ar­bei­ten begon­nen hatten.

Ein 78-jäh­ri­ger Nach­bar hat­te zuvor eine Rauch­wol­ke bemerkt und sofort den Bewoh­ner des Hau­ses alar­miert. Die­ser reagier­te umge­hend, ver­stän­dig­te den Not­ruf und brach­te gemein­sam mit sei­nem Sohn und sei­ner Ehe­frau alle Per­so­nen in Sicherheit.

Möglicher Defekt als Brandursache

Ein Brand­sach­ver­stän­di­ger geht der­zeit davon aus, dass ein elek­tro­tech­ni­scher Defekt auf der Gleich­span­nungs­sei­te ursäch­lich für das Feu­er gewe­sen sein könn­te. Die Ermitt­lun­gen zur genau­en Brand­ur­sa­che sind noch im Gange.

Neun Feu­er­weh­ren stan­den im Ein­satz, um den Brand unter Kon­trol­le zu brin­gen. Es wur­de nie­mand verletzt.

Quel­le: LPD OÖ / Fotos: AFK Mondsee