Am 5. Mai 2025 beschloss der Gemein­de­rat der Stadt Gmun­den mit gro­ßer Mehr­heit die Erneue­rung des Kunst­ra­sens in der LSP-Are­na. Der bestehen­de Belag wur­de vor 15 Jah­ren ver­legt und ist mitt­ler­wei­le stark abge­nützt. Die Inves­ti­ti­ons­kos­ten für das Pro­jekt belau­fen sich auf 914.000 Euro, wovon mehr als ein Drit­tel vom Land Ober­ös­ter­reich über­nom­men wird.

Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf betont die Bedeu­tung des Pro­jekts für den Ver­eins- und Jugend­sport: „Mir lie­gen die Ver­ei­ne, die die­sen Rasen nut­zen, sehr am Her­zen.“ Neben der Kampf­mann­schaft des SV Gmund­ner Milch nut­zen auch rund 160 Jugend­li­che in Nach­wuchs­mann­schaf­ten sowie eine Frau­en­mann­schaft das Spiel­feld. Zudem wer­de es von Schü­le­rin­nen und Schü­lern der Gmund­ner Schu­len sowie den Ame­ri­can Foot­bal­lern der Gmund­ner Rams genutzt. Laut Krapf hand­le es sich um eine „sehr sinn­vol­le Inves­ti­ti­on in ein Frei­zeit- und Sport­an­ge­bot vor allem für die jun­ge Gene­ra­ti­on“. Der neue Kunst­ra­sen ermög­li­che künf­tig Hun­der­ten jun­gen Men­schen Sport und Bewe­gung.

Sport­re­fe­rent Max Att­wen­ger erläu­tert die Not­wen­dig­keit des Belags­wech­sels: „Es gibt Min­dest­an­for­de­run­gen in punk­to Bespiel­bar­keit, sodass auch eine Liga­zu­las­sung gege­ben ist.“ Ein vor­lie­gen­des Gut­ach­ten beschei­ni­ge, dass eine Erneue­rung auf­grund des Ver­schlei­ßes sinn­voll sei, da eine Reno­vie­rung tech­nisch nicht mög­lich ist. Der der­zei­ti­ge Zustand zei­ge sich bereits deut­lich: „Wenn man jetzt spielt, hat man die Fran­sen, die nur noch run­ter­hän­gen, bereits am Schuh. Es ist fast kein Rasen mehr da, nur noch das schwar­ze Gum­mi­gra­nu­lat.“

Die Ent­schei­dung für Kunst­ra­sen anstel­le von Natur­ra­sen wird mit der inten­si­ven Nut­zung begrün­det. Att­wen­ger ver­weist dar­auf, dass der SV Gmun­den mit 15 Nach­wuchs­mann­schaf­ten eine hohe Bele­gung auf­weist, die ein Natur­ra­sen nicht ver­kraf­ten wür­de. Zur Rege­ne­ra­ti­on müss­te ein Natur­ra­sen regel­mä­ßig für meh­re­re Tage gesperrt wer­den, was laut Att­wen­ger „kei­ne Opti­on“ sei.

Ins­ge­samt umfasst die Nut­zung des Spiel­felds 34 Wochen Meis­ter­schafts­be­trieb sowie zusätz­lich etwa neun bis zehn Wochen Win­ter­trai­ning. In die­ser Pha­se – von Mit­te Janu­ar bis Mit­te März – nut­zen zudem über zwei Dut­zend wei­te­re Ver­ei­ne das Spiel­feld für ihre Sai­son­vor­be­rei­tung.

Die Arbei­ten zur Erneue­rung des Kunst­ra­sens begin­nen frü­hes­tens am 23. Juni, als ver­bind­li­cher Fer­tig­stel­lungs­ter­min wur­de der 15. August fest­ge­legt, recht­zei­tig zum Start der neu­en Meis­ter­schafts­sai­son.