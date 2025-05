Am 7. Mai 2025 lud die Jun­ge Wirt­schaft Gmun­den zur „IMPULS­night“ im Alm­tal in die Räum­lich­kei­ten der Wolf GmbH in Scharn­stein ein – ein Abend, der ganz im Zei­chen von Inspi­ra­ti­on, Inno­va­ti­on und Aus­tausch stand.

Nach einer kur­zen, span­nen­den Unter­neh­mens­vor­stel­lung der Wolf GmbH, die einen Ein­blick in die dyna­mi­sche Ent­wick­lung des Unter­neh­mens gab, folg­te der ers­te Pro­gramm­hö­he­punkt: Dr.in Kris­tia­na Roth begeis­ter­te mit ihrer Key­note zum The­ma „Krea­ti­vi­tät im All­tag: Wie du mit den rich­ti­gen Fra­gen – und ein wenig KI – auf neue Lösun­gen kommst.“

Dr.in Roth räum­te in ihrem Vor­trag mit dem Mythos auf, Krea­ti­vi­tät sei ein ange­bo­re­nes Talent. Statt­des­sen zeig­te sie auf, wie geziel­te Fra­ge­tech­ni­ken und der bewuss­te Ein­satz von künst­li­cher Intel­li­genz krea­ti­ve Denk­pro­zes­se im (unternehmerischen-)Alltag beflü­geln kön­nen – ganz ohne stun­den­lan­ges Brain­stor­ming. Ihr pra­xis­na­her Zugang bot den jun­gen Unternehmer:innen sofort umsetz­ba­re Impul­se für den eige­nen Business-Alltag.

Im zwei­ten Teil des Abends gewähr­te Ste­fan Erschwend­ner, Geschäfts­füh­rer der Inno­va­ti­ons­be­ra­tung Fron­ti­ra, tie­fe­re Ein­bli­cke in sei­ne Arbeit. Mit einem star­ken Fokus auf stra­te­gi­sches Den­ken und nut­zer­zen­trier­te Inno­va­ti­on gab er wert­vol­le Ein­bli­cke in aktu­el­le Trends und bewähr­te Metho­den aus der Praxis.

Den Aus­klang bil­de­te ein offe­ner Erfah­rungs­aus­tausch, bei dem sich die zahl­rei­chen Teil­neh­men­den inten­siv ver­netz­ten, dis­ku­tier­ten und von­ein­an­der lernten.

Ein rund­um gelun­ge­ner Abend, den auch Sophie Witt­mann, Orts­vor­sit­zen­de der JW Alm­tal, begeis­tert zusammenfasst:

„Ein sehr span­nen­der Abend mit groß­ar­ti­gen Inputs, leben­di­gem Aus­tausch und moti­vie­ren­der Ener­gie – genau das, was unse­re JW ausmacht.“

Die IMPULS­night im Alm­tal hat ein­mal mehr gezeigt: Wenn krea­ti­ve Köp­fe, unter­neh­me­ri­scher Geist und pra­xis­na­he Impul­se auf­ein­an­der­tref­fen, ent­ste­hen neue Per­spek­ti­ven – und ech­te Begeisterung.