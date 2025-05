Meteo­ro­lo­ge: Chris­ti­an Brandstätter

Bezirk: Vöck­la­bruck und Gmun­den (Salz­kam­mer­gut)

Laut METEO-data (Mete­or­lo­ge Chris­ti­an Brand­stät­ter) war der Mai zu kalt und auch zu trocken.

Auf­grund unse­rer Daten star­te­te der Mai recht früh­som­mer­lich. Mit Wer­ten bis zu 28 Grad gab es am 02. Mai einen Som­mer­tag. Auf­grund eines blo­ckie­ren­den Hoch­druck­ge­bie­tes über dem Atlan­tik geriet Mit­tel­eu­ro­pa jedoch häu­fig im Rah­men einer Hoch­druck­rand­la­ge in küh­le­re Luft­mas­sen pola­ren Ursprungs, so dass vom 05 bis 18. Mai zahl­rei­che recht küh­le Tage dabei waren, wo nicht ein­mal Höchst­wer­te von 15 Grad erreicht wur­den. Erst im Lau­fe der drit­ten Mai­de­ka­de geriet Mit­tel­eu­ro­pa wie­der auf die Vor­der­sei­te eines Tiefs über dem Atlan­tik, so dass uns deut­li­che mil­de­re, aber auch feuch­te­re Luft errei­chen konnte.

Bis zum 27. Mai gab es nur ver­ein­zelt mal ein Gewit­ter, jedoch kei­ne grö­ße­ren Gewit­ter­la­gen. Ledig­lich am 18. Mai wur­den regio­nal mal stür­mi­sche Böen bis 60 km/h ver­zeich­net. Durch das Auf­le­ben des Atlan­tiks wur­den am 28. Mai dann am Abend und in der Nacht einig Gewit­ter regis­triert. Lokal gab es Sturm­bö­en bis 70–80 km/h. Am 30. und 31. Mai wur­den noch­mal 1–2 Som­mer­ta­ge über 25 Grad verzeichnet.

Wie oben bereits erwähnt fiel der Mai zu tro­cken aus. Dabei wur­de am 05. Mai die höchs­te Tages­men­ge von 25 mm regis­triert. In Bad Goi­sern wur­den am 05. und 22. Mai jeweils ca. 18 mm gemes­sen, in St. Wolf­gang am 4. Mai 24 mm, in Bad Ischl waren es am 22. Mai eben­falls 24 mm. Mit durch­schnitt­li­chen Son­nen­stun­den wur­de das Monats­soll in etwa erfüllt.

Sta­tis­tisch gese­hen dürf­te uns im Juni 11 Som­mer­ta­ge und 2 Tro­pen­ta­ge (min­des­tens über 30 Grad) erwarten.