Ober­ös­ter­reich gibt Gas: Anfang April tra­fen sich die Koali­ti­ons­part­ner des Lan­des zur gemein­sa­men Arbeits­klau­sur und schnür­ten ein kräf­ti­ges Maß­nah­men­pa­ket zur Stär­kung der Wirt­schaft und Siche­rung von Arbeits­plät­zen. Mit dem Zukunfts­fonds und dem Ober­ös­ter­reich-Plan flie­ßen allein 2025 rund 300 Mil­lio­nen Euro in regio­na­le Pro­jek­te. Doch das ist nur ein Teil der Gesamt­stra­te­gie: „Mis­si­on 2025“ bringt Inves­ti­tio­nen von ins­ge­samt 1,5 Mil­li­ar­den Euro auf den Weg.

„Wir sehen der­zeit, dass Wachs­tum kei­ne Selbst­ver­ständ­lich­keit ist und der Druck auf vie­le Betrie­be steigt. Daher ist es unse­re obers­te Prio­ri­tät, die Wirt­schaft anzu­kur­beln und die Arbeits­plät­ze zu sichern – im Bezirk Gmun­den und in ganz Ober­ös­ter­reich. Mit dem Lan­des­haus­halt und unse­ren Betrie­ben inves­tie­ren wir daher heu­er über 1,5 Mil­li­ar­den Euro in allen Regio­nen in Ober­ös­ter­reich. Das stärkt die regio­na­le Wirt­schaft und hilft, neu­es Wirt­schafts­wachs­tum zu errei­chen“, betont Lan­des­haupt­mann Tho­mas Stelzer.

Inves­ti­tio­nen im Bezirk Gmun­den: Gesund­heits­ver­sor­gung, Frei­zeit und Tou­ris­mus im Fokus

„Die Inves­ti­tio­nen des Lan­des kom­men direkt bei uns an – bei den Hand­werks­be­trie­ben, den Unter­neh­men und den Men­schen im Bezirk“, erklärt Bezirks­par­tei­ob­mann Bgm. Rudolf Raf­fels­ber­ger. So flie­ßen heu­er über vier Mil­lio­nen Euro in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum – unter ande­rem in die moder­ne Aus­stat­tung der Gesund­heits- und Krankenpflegeschule.

Auch der Frei­zeit- und Tou­ris­mus­be­reich wird gezielt gestärkt: Rund 600.000 Euro flie­ßen in die Schaf­berg­bahn (Salz­kam­mer­gut­bahn GmbH) Und: Die Ther­men­in­fra­struk­tur in Bad Ischl wird wei­ter gestärkt – ein kla­res Signal für die Zukunft des Gesund­heits­tou­ris­mus in der Region.

Raf­fels­ber­ger zieht Bilanz: „Die Unter­neh­men brau­chen die­se Impul­se. Die beschlos­se­nen Pro­jek­te zei­gen: Auf Ober­ös­ter­reich ist Verlass“