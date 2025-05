Wie wir im Kin­des­al­ter tag­täg­lich mit unse­rem Kör­per und unse­ren Bedürf­nis­sen umge­hen hat gro­ßen Ein­fluss auf unse­re spä­te­ren Gewohn­hei­ten und somit auf die Gesund­heit bis ins hohe Alter. Im Pro­jekt Gesun­der Kin­der­gar­ten & Gesun­de Krab­bel­stu­be des Lan­des Ober­ös­ter­reich wird genau hier angesetzt.

Im Bezirk Gmun­den haben sich bereits 37 Kin­der­gär­ten und 12 Krab­bel­stu­ben dem Netz­werk ange­schlos­sen. In die­sen Ein­rich­tun­gen sind viel­fäl­ti­ge Bewe­gungs­an­läs­se, bewuss­te Ent­span­nungs- und Ruhe­zei­ten sowie schmack­haf­te und gesun­de Mahl­zei­ten geleb­ter All­tag. Was­ser als Haupt­ge­tränk, ein täg­li­cher Obst- und Gemü­setel­ler sowie die wöchent­li­che „Gesun­de Jau­se“ lie­fern die not­wen­di­ge Ener­gie, um die Welt erfor­schen und ent­de­cken zu können.

Das dies­jäh­ri­ge Ver­net­zungs­tref­fen der Gesun­den Kin­der­gär­ten und Gesun­den Krab­bel­stu­ben aus dem Bezirk Gmun­den fand im Jako­bi­zen­trum Roit­ham am Traun­fall statt. Die Pädagoginnen/Pädagogen und päd­ago­gi­schen Assis­tenz­kräf­te konn­ten sich in einem gemüt­li­chen Ambi­en­te aus­tau­schen und neue Ideen für die Arbeit mit den Kin­dern aber auch für die eige­ne Gesund­heit mit­neh­men. Mode­riert wur­de der Nach­mit­tag von Andrea Mayr, Regio­nal­be­treu­ung des Lan­des OÖ im Bezirk Gmun­den und Maga. Bir­git Heidl­ber­ger, Pro­jekt­lei­te­rin Gesun­de Küche. Die Päd­ago­gin­nen und Päd­ago­gen konn­ten sich in einem gemüt­li­chen Im Rah­men eines Fach­in­puts wur­den Impul­se für die eige­ne Gesund­heit zum The­ma „Kraft­schöp­fen“ von den zwei Ergo­the­ra­peu­tin­nen Frau Maga. Hor­eth und Frau Fose­te­der-Zehet­ner vor­ge­stellt. Die Netz­werk­ma­na­ge­rin Alex­an­dra Wam­ba­cher der Frü­hen Hil­fen wur­de ein­ge­la­den und stand für Fra­gen zur Verfügung.