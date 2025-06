Im Rah­men der 56. Öster­rei­chi­schen Mathe­ma­tik­olym­pia­de wur­de der Juni­or-Regio­nal­wett­be­werb für Ober­ös­ter­reich und Salz­burg wie­der im Schloss Wein­berg (Kefer­markt) organisiert.

60 Schüler/innen aus Ober­ös­ter­reich und Salz­burg der 3. bis 6. Klas­sen tüf­tel­ten am Don­ners­tag, dem 12. Juni im Rit­ter­saal und im Ahnen­saal vier Stun­den lang, um kniff­li­ge mathe­ma­ti­sche Pro­ble­me zu lösen. Nach lan­ger Kor­rek­tur konn­te am Frei­tag die Preis­ver­lei­hung im Schloss durch­ge­führt wer­den. Jetzt steht das erfreu­li­che Ergeb­nis fest:

Zwei­te Prei­se gin­gen an Lau­ra PAR­ZER (6MED, BRG Linz Hamer­ling­stra­ße) aus Hagen­berg (Sie besucht den Vor­be­rei­tungs­kurs in Vöck­la­bruck im Schloss Wagrain), sowie an Tobi­as HEN­ZIN­GER (4B, BG/BRG Gmunden)

Drit­te Prei­se gin­gen an Eska­ri­na IVA­NO­VA (4E, BG Vöck­la­bruck), sowie an Mat­hil­da McGrew (4F, BG/BRG Gmunden).

Emi­lia DORF­NER (3A, BRG Schloss Wagrain) ver­pass­te die Preis­rän­ge nur um einen Punkt.

Die wei­te­ren Teilnehmer/innen aus dem Salz­kam­mer­gut waren Andor KISS (4D, Mit­tel­schu­le der Fran­zis­ka­ne­rin­nen in Vöck­la­bruck), Anni­ka HAAS (5C, BG Vöck­la­bruck), Hele­na EDER (3E, BRG Schloss Wagrain), Ali­na CRIS­TEA (4C, BG Vöck­la­bruck), Lau­ra HOCH­RAI­NER (4B, BG/BRG Gmunden).und Grace FOUE­PI (3A, BG Vöcklabruck).

Betreut wur­den sie in Vor­be­rei­tungs­kur­sen in Gmun­den von Prof. Micha­el KOLN­BER­GER, am BG Vöck­la­bruck von Prof. Mag­da­le­na SCHALL­MAI­NER und am BRG Schloss Wagrain von OStR. Hein­rich Josef GSTÖTTNER.